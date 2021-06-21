«Танцевала без музыки»: челябинка, которой дал ремня разъяренный сосед, рассказала свою версию событий

Все произошло около 6 часов утра в воскресенье Фото: кадр с видео

История с компанией девушек, которые получили ремня от соседа во дворе «Академ Riverside», обрастает новыми подробностями. Появилось видео, предшествующее инциденту, где девушки танцуют и смеются, рядом стоит кальян. Насколько шумно вела себя компания, пока история умалчивает — камеры видеонаблюдения не пишут звук.

Мы пообщались с одной из них:

— Когда девочки подъезжали и когда я танцую, музыки не было. Да я танцевала без музыки, люди иногда так делают, — рассказала Анастасия. — Мы первый раз видим его. Он не в моем дворе живет, а через дорогу. Мы стояли возле моего дома.

Директор управляющей компании «Домоуправ-Челябинск» (обслуживает «Академ Riverside») Артем Клименко едва сдерживает эмоции.

— Я не поддерживаю ни ту, ни другую сторону. Курить кальян — свинство, а дальше что будет? У нас, что с вами страна третьего мира? Мы живем в России, в «Академе», новый центр Челябинска… Мне просто стыдно за то, что у меня живут такие жители или у них такие друзья, которые могут себе позволить такое в шесть утра. С полпятого мужчина пытался их успокоить с балкона, но, видимо, те не ушли и он решил их по-отцовски проучить. Не правильно так делать! — подчеркивает он.

По словам Артема Клименко, мужчине следовало вместо ремня взять в руки телефон и позвонить в систему «Академ-безопасность» (225-48-28). В течение нескольких минут во двор приехала бы группа быстрого реагирования.

— Инцидент был бы исчерпан без лишних действий. Сейчас девушки подали на него заявление в полицию, скорее всего, — добавил Артем Клименко. — Мужчина нами отслежен. Если обратится участковый, мы передадим информацию.

Как комментировали ранее в пресс-службе полиции, заявление от одной из пострадавших зарегистрировано 20 июня в 6:33, проводится проверка.

Такой след был у Анастасии вчера Фото: Предоставлено "Комсомолке"

По словам девушек, от ударов у них остались следы. Все побои зафиксированы.

— У меня на данный момент следа почти нет. [У других девушек] не такие сильные, их спасло что были в кожаной куртке и пледе, — добавила Анастасия.

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