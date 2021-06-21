Все-таки шумели во дворе: появилось еще одно видео с избиением ремнем трех девушек в Челябинске

Одна из камер записала звук. Фото: скриншот с видео "Академ Безопасность".

Появилась новые подробности инцидента, в котором мужчина отлупил ремнем трех девушек в Челябинске. Администрация ЖК «Академ Riverside» обнародовала видеозаписи со своих камер наблюдения. На кадрах, снятых домофоном, видно, как одна из пострадавших танцует без музыки, а к ней подъезжают на машине другие девушки. Компания начинает громко смеяться и разговаривать, что звук доходит до соседних подъездов.

Мужчина с ремнем подошел только через час после начала отдыха во дворе. Он с руганью наносит шесть ударов ремнем по девушкам. Затем делает им замечание и уходит. После произошедшего компания собирается в полукруг и смотрит видео с инцидентом, которая успела заснять одна из девушек. Позже этот ролик с жалобами от пострадавших появится в Сети и вызовет общественный резонанс.

Кстати, камеры также запечатлели и момент, когда мужчина с ремнем возвращается к себе в квартиру. В лифте было видно, что он до сих пор не может прийти в себя после произошедшего. Он делает несколько замахов кулаком и что-то невнятно бормочет несколько секунд.

Напомним, инцидент произошел ранним утром в воскресенье, 20 июня. Неизвестный мужчина отлупил ремнем трех девушек, решивших покурить кальян в 6:23 в одном из дворов микрорайона «Академ Riverside». Пострадавшие утверждают, что стали жертвами немотивированной агрессии без видимой на то причины.

Одна из девушек написала заявление в полицию. По факту произошедшего проводится проверка.

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