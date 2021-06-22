День отдыха: в Челябинске привитым от COVID-19 дадут оплачиваемый выходной

В Челябинской области предприятия предоставляют оплачиваемый выходной привитым от COVID-19 Фото: Кирилл САДЫКОВ

Более десятка крупных и средних предприятий Челябинской области теперь предоставляют оплачиваемый выходной сотрудникам после вакцинации от COVID-19. Работодатели поддержали важное предложение губернатора о дополнительном дне отдыха привившимся сотрудникам: иммунная реакция у всех разная, потому важно следующий день провести комфортно, в покое.

НЕ ДОПУСТИТЬ ЛОКДАУНА

Прививочная кампания на производствах Южного Урала набирает обороты, сообщает пресс-служба регионального правительства. Сейчас вакцинация — единственный способ избежать распространения эпидемии в трудовых коллективах.

Стоит вспомнить негативные события в российской экономике прошлого года, когда вводился вынужденный локдаун, и народ терял работу, и государством и на местном уровне вводились дополнительные экстренные меры поддержки — и становится очевидно, что вирусу нужно поставить преграду в виде коллективного иммунитета.

ПРИХОДИ САМ И ПРИВОДИ СЕМЬЮ

Одним из первых дополнительный выходной привившимся ввели на ММК. Ключевое для Магнитогорска предприятие живет и работает в условиях жесткого соблюдения противоэпидемических мер: действует масочный режим, дополнительно обрабатываются заводские помещения и пространства; в цехах работают обеззараживатели воздуха. Многие сотрудники комбината переболели ковидом в первую и вторую волну, потому прививаются.

Генеральный директор ММК сообщил Павел Шиляев, что на вакцинацию металлурги записываются через корпоративное мобильное приложение «Мой ММК». Зарегистрировать можно не только себя, но и родственников.

— По заявлениям медиков наличие антител не является препятствием для прививки, и теперь нет необходимости перед вакцинацией сдавать данный анализ, — говорит гендиректор комбината.

СПИСОК ВСЕ БОЛЬШЕ

Инициативу губернатора о дополнительном выходном после вакцинации поддержали в региональном минпроме, в областном отделении Союза промышленников и предпринимателей, в Фонде развития промышленности Челябинской области.

Теперь выходной день после прививки положен на Златоустовском машиностроительном заводе и челябинском часовом заводе «Молния»; на заводе «Прибор» и ФГУП «Российский федеральный ядерный центр». Предоставляют день отдыха на копейском заводе пластмасс и на Южноуральской ГРЭС.

В списке — еще много строк, и он растет день ото дня.

ПРИВИЛСЯ «СПУТНИКОМ V»

Кстати, накануне от коронавируса привился губернатор, в одной из челябинских поликлиник. Пост о вакцинации главы региона в социальной сети Инстаграм вызвал живую реакцию подписчиков: большинство решение главы региона привиться поддержали. В сториз Текслер написал: «Отвечу на самый массовый вопрос: поставил себе «Гам-КОВИД-ВАК» («Спутник V»). Она наиболее распространенная. Но все российские вакцины эффективны и безопасны».

Напомним, что в регион поступило более 381 тыс. комплектов вакцины. Привито первым компонентом более 358 тыс. человек. Прошли два этапа вакцинации почти 300 тыс. южноуральцев.

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