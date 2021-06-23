«Ответственность перед вами»: губернатор Челябинской области привился от коронавируса

Губернатор Алексей Текслер привился вакциной "Спутник V". Фото: gubernator74.ru

Губернатор Челябинской области привился от коронавирусной инфекции в одной из поликлиник Челябинска. Вакцинировался Алексей Текслер препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») — наиболее распространенным. Впрочем, все российские вакцины, как подчеркнул руководитель региона, эффективны и безопасны.

«Поставил прививку от ковида. Это ответственность перед вами, коллегами по работе, родными и близкими. Плюс готовлюсь к серии поездок по муниципалитетам. Хочу вживую общаться с жителями, не подвергать никого риску», — написал губернатор на странице официального аккаунта сети Инстаграм. И добавил, что сделать прививку врачи рекомендуют даже тем, у кого есть антитела. Текслер сообщил, что антитела у него есть, но со временем их количество снизилось.

ВЫБОР В ПОЛЬЗУ БЕЗОПАСНОСТИ

Ответственность каждого из нас в вопросе вакцинации — это фундамент заслона, коллективного иммунитета, который нужен в противостоянии третьей волне коронавируса. Эпидемиологи предупреждают: сейчас в России превалирует так называемый индийский штамм.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что при проникновении в клетку этот вид штамма и его мутированные варианты устойчивы к антителам. При этом, как заверил ученый, российские препараты позволяют создать после вакцинации достаточный запас антител для защиты от всех известных штаммов COVID-19.

Вакцинация в Челябинской области набирает обороты. По распоряжению губернатора на Южном Урале задействовано в проведении вакцинации более 60 медучреждений, развернуто более 120 прививочных пунктов. Открыто 40 мобильных пунктов вакцинации, работают 78 мобильных бригад. В минувшие выходные в регионе мобильными бригадами привито 1786 человек. Неделей раньше — 971 человек.

В ТРК к импровизированным прививочным кабинетам в выходные уже выстраиваются очереди: проанализировав события лок-дауна, введенного, например, в Москве, южноуральцы решают привиться.

ПРИХОДИ САМ И ПРИВОДИ СЕМЬЮ

Предприятия Челябинской области поддержали предложение губернатора о предоставлении дополнительного оплачиваемого выходного дня после вакцинации. Иммунная реакция организма у всех разная, и, конечно, лучше провести день после прививки дома.

Предложение губернатора о предоставлении выходного вакцинировавшимся одобрили в региональном минпроме, областном отделении Союза промышленников и предпринимателей, в Фонде развития промышленности Челябинской области.

На ММК, например, эта мера уже действует. Записаться на вакцинацию работник крупнейшего градообразующего предприятия Магнитогорска может через специальное корпоративное мобильное приложение. При этом возможна регистрация и членов семьи.

— Мы следим за эпидемиологической ситуацией в стране и регионе. Темпы роста заболеваний вызывают обеспокоенность на всех уровнях — от федерального до регионального, а от нас требуют дополнительной мобилизации по всем направлениям работы. Сегодня у нас на вооружении есть то, чего не было ранее, — вакцина и возможность вакцинироваться. Более эффективного пути борьбы с инфекцией не существует, — сказал генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

Список предприятий, где привившимся работникам предоставляют оплачиваемый выходной, все больше. Отгул гарантирован на Златоустовском машиностроительном заводе и заводе пластмасс в Копейске, на заводе «Прибор» и ФГУП «Российский федеральный ядерный центр, АО «УКВЗ» и НПО «Андроидная техника». Предоставят после вакцинации выходной на предприятии «Уралмрамор», в ГК «Теплоприбор», на часовом заводе «Молния» и др.

Эта же мера поддержки действует и в бюджетных организациях региона.

В регионе можно привиться и в поликлинике, и в садовых товариществах, и в ТРК. Фото: gubernator74.ru

ЦИФРА

381 тыс. комплектов вакцины от коронавирусной инфекции поступила в Челябинскую область.

Первым компонентом вакцины в области привились уже более 358 тыс. человек. Оба этапа вакцинации прошли почти 300 тыс. южноуральцев.

Для иммунной прослойки следует привить еще 1,3 млн жителей области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru