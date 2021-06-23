Что осталось от сгоревшей крыши дома в Залесье под Челябинском, куда ударила молния

Трехэтажный дом сильно пострадал во время пожара

Челябинский видеограф Саша Черный снял с квадрокоптера пожар в поселке Залесье, который начался после удара молнии. Трехэтажное здание на улице Еловой загорелось вечером 22 июня.

С высоты заметно, как сильно пострадала кровля дома: от большей части конструкций остался лишь обугленный каркас. Огнем повреждено не меньше половины крыши. На верхних этажах частично выбиты стекла. После ликвидации открытого огня пожарные продолжали проливать крышу, чтобы не допустить повторного возгорания.

Напомним, некоторым жильцам потребовалась помощь спасателей, чтобы эвакуироваться из квартир.

После пожара жильцам предложили разместиться в детском саду или Кременкульской школе, но остаться там на ночь никто не пожелал. Когда пламя окончательно потушили, людям разрешили вернуться в квартиры. До утра рядом с домом дежурили полицейские и пожарная машина.

— В 10:30 23 июня будет проводиться оценка ущерба, который огонь нанес кровле здания. На основании этой оценки муниципалитет примет решение о восстановлении кровли. Также утром управляющая компания начнет проверку щитов и проводки на предмет короткого замыкания, — сообщила пресс-секретарь администрации Сосновского района Светлана Макаровских.

Сейчас в пострадавшем здании электричество отключено.

Напомним, на видео попал также момент удара молнии, из-за которой, по предварительным данным, начался пожар.

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