Любит плавать и ныряет с головой: как живет худеющий лабрадор Хаммер из Челябинска

Лабрадор Хаммер радует окружающих своими успехами Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Лабрадор Хаммер, который стал мотиватором для всех худеющих, за пять месяцев сбросил около 20 килограммов. Сейчас он весит 67,1 килограмм. С наступлением тепла к длительным прогулкам и специальному питанию добавились заплывы на озерах.

— Как и все лабрадоры, он очень любит плавать, ныряет с головой. Иногда утаскивает и меня. Играем в догонялки: он убегает и оборачивается, проверяет, что его догоняют, и он решил продолжить их в озере. Так я и оказалась по пояс в воде, потом шла мокрая домой, — рассказывает одна из основательниц фонда помощи ретриверам «ЛАБРиКо» Юлия Хамзина.

Купается пес на Первом озере. Рядом с ним живет Юлия, у которой Хаммер и находится на передержке. Как-то вместе с лабрадором девушка ездила на озеро Касарги в Сосновский район.

Пухляш ограничивается заплывами в открытых водоемах, в бассейн пока нельзя по состоянию здоровья.

— На открытом водоеме, если он устанет, просто выйдет или походит, где неглубоко. А в бассейне тренер не позволит ему много стоять на ножках, конечно, отдыхать будет можно, но немного. Пока Хаммер к этому не готов. Будем смотреть по его состоянию, — отмечает Юлия.

Занятия фитнесом тоже пришлось пока отложить. Но девушка отмечает, что сейчас пес стал активнее на улице, много бегает, чувствует себя намного лучше после долгих прогулок.

Юлия Хамзина и Екатерина Бородина не только помогают ему похудеть, но и занимаются воспитанием. Заново учат спокойно ходить на поводке, не дергая его. С другими собаками ведет себя спокойно, спускает «рыки» и попытки укусить маленьких собак. Но большим кабелям не позволяет подобного, отвечает.

В начале июня активистки начали искать Хаммеру новую семью. Пока желающих взять на себя ответственность нет.

— Хаммер — обычная собака, которая не требует суперухода. Но нужно понимать, что ему нужно уделять много времени, чтобы он быстро не набрал вес обратно. Новой семье необходимо будет соблюдать наши рекомендации по кормлению и физическим нагрузкам. Также у вас должны быть время и возможность возить его на занятия: бассейн и фитнес, — рассказала Юлия.

Требований для того, чтобы забрать домой нового друга, не так уж и много. Потенциальными хозяевами могут стать люди от 25 лет, у которых есть опыт содержания и воспитания собак, а также свое жилье в городе или ближнем пригороде.

Напомним, прежние хозяева раскормили его до 88 килограммов, а когда поняли, что содержать его не смогут, решили усыпить. Собака тяжело дышала и с трудом передвигалась, но его успели спасти челябинские зооволонтеры — основатели фонда помощи ретриверам «ЛАБРиКо» Екатерина Гаева и Юлия Хамзина.

Сейчас Хаммер наслаждается своей медийностью — предприниматели подарили ему абонементы в бассейн и на фитнес. Недавно он побывал на «Белом балу», который провела «Комсомольская правда» и получил награду из рук основателя приюта диких животных «Спаси меня», зоозащитника и известного ветеринара Карена Даллакяна. Там же он успел очаровать жену губернатора Ирину Текслер и поваляться на полу во время вручения премии «Медиаперсона года».

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