«Тимур и его команда»: как челябинские граффитисты облагораживают город

Портрет красавицы Тимур нарисовал на Чемпионате России по киберспорту Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Тимур Абдуллаев, также известный под псевдонимом «Бразил», — стрит-арт художник и дизайнер. Его творчество уже давно вышло за пределы региона. Он легко превращает серое и скучное пространство в произведение искусства. Только в Челябинске насчитывается более 500 его произведений.

Холстами для творца являются обычные стены, подземные переходы, газовые и трансформаторные будки, электрические щитки и даже асфальт. После нанесения рисунка этот «непримечательный объект» проходит метаморфозу и превращается в произведение искусства.

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Бразил — опытный мастер. Он занимается стрит-артом уже более 20 лет. Весной 2018 года Тимур стал чемпионом мира по 3D-граффити. Одними из самых известных его работ считаются изображения героя СССР Юрия Гагарина, спортсмена Хабиба Нурмагомедова, футбольного тренера Станислава Черчесова, музыканта Виктора Цоя. Излюбленный стиль Тимура — портреты. В Челябинске есть и десятки других муралов, созданных руками художника.

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А вот это граффити испортили вандалы, закрасив черной краской Фото: Предоставлено "Комсомолке"

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Рисунки Бразила украшают не только улицы, но и стены, фасады больниц, колледжей, а также офисы различных компаний и даже квартиры челябинцев. Нередко поклонники художника заказывают роспись детских комнат для своих сыновей и дочек. А еще Тимур занимается разработкой и продумыванием логотипов для компаний разного масштаба: от маленьких до крупных.

В мае 2021 года Тимур и его команда работали над масштабным арт-проектом в Южноуральске Челябинской области. Планирование и подготовка к этому событию заняли полтора года. Почти за месяц художники нарисовали шесть муралов на стенах жилых домов. Жители были в восторге от итогового результата и поблагодарили всю команду райтеров.

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Но Тимуру и этого было мало, и он решил сделать еще один небольшой подарок, разрисовав водопроводную станцию:

Более наглядно ознакомиться с творчеством художника можно в его социальных сетях. Так, только в Инстаграме Бразила есть более 800 постов с его работами. Но и этим он не ограничивается — Тимур активно ведет ютьюб-канал, выпуская видео с мастер-классами на тему граффити, начиная с выбора краски и заканчивая техниками и секретами ее нанесения.

Тимур вот уже несколько лет придает Челябинску новый, свежий вид. Это благоустройство, которое вызывает улыбку, восторг и желание достать телефон, чтобы запечатлеть красоту.

Своим творчеством Бразил дает понять, как можно украсить серые пространства Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Страшно подумать о том, в каком стиле Тимур не смог бы нарисовать граффити Фото: Предоставлено "Комсомолке"

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