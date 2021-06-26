«Без сертификата не могу даже передачку в больницу для подруги отправить»: в выходные челябинцы бросились ставить прививки от коронавируса

В ГКБ №1 очереди из желающих поставить прививку. Фото: Лидия АНДРЕЕВА

В Челябинске начался ажиотаж с вакцинацией от коронавируса. Например, в ГКБ№1 возникли огромные очереди. Люди жалуются, что стоять приходится долго, да и заразиться в толкучке легко. Ведущая радио «Комсомольская правда-Челябинск» Лидия Андреева выяснила, почему люди бросились ставить прививки.

Весь холл больницы забит людьми. В одной очереди стоят те, кто ставит первый компонент и второй. Способ записи тоже роли не играет.

— Приходят и просто по живой очереди, и записанные по телефону, и через Госуслуги. Сейчас еще человек сорок пришли. Часть тех, кто не записался в регистратуре, а пришел в живую очередь, увели прививаться в другой корпус. Конечно, есть напряжение и волнение. Люди уставшие, начинаются разговоры о том, что вакцины не хватит, — передает Лидия Андреева.

Одна из девушек пришла из-за острой необходимости получить сертификат о вакцинации.

— Подруга попала в больницу с травмой, а передачки не принимают, просят сертификат или результат ПЦР, у которого короткий срок действия. Так у меня никаких денег не хватит, чтобы сдавать анализ и носить ей передачки, поэтому решила, что проще привиться и получить сертификат, — объясняет девушка.

Такие очереди в пункт мобильной вакцинации в Магнитогорске.

Пожилая пара столкнулась с проблемами записи на вакцинацию. По их словам, без Госуслуг поставить прививку сложно.

— В очереди люди обсуждают последствия вакцинации и заболеваемость COVID-19. Кого-то врачи напугали тем, что ковид бьет сейчас по молодым, а кислородное голодание при коронавирусе сказывается на головном мозге, то есть быстрее тупеешь, — делится наблюдениями журналист Лидия Андреева. — Но чаще звучит другая причина — люди боятся, что с 1 августа в Челябинской области будет как в других регионах, везде начнут требовать сертификат о вакцинации.

В Москве уже несколько человек попались на использовании липовых сертификатов о вакцинации. Мы узнали, легко ли их подделать и что грозит желающим купить сертификат о прививке от коронавируса в Челябинске.

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