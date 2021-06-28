Челябинский депутат сдал свой мандат ради эмиграции в Турцию и выдвижение обвиняемого в коррупции соратника Юревича

До выборов в Госдуму осталось 83 дня. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Выборы в Госдуму в Челябинской области могут пройти с максимальными ограничениями, если ситуация с коронавируом продолжит и дальше ухудшаться. Тем не менее подготовка к голосованию идет полным ходом. «Большой четверка» партий уже отобрала своих кандидатов по одномандатным избирательным округам. Причем некоторые из них своим выбором смогли добавить интриги.

Всплыли причины снятия экс-замминистра РФ с челябинских праймериз «ЕР»

Последние 24 года Станислав Наумов проживает в Москве, на на выборы идет по спискам от Челябинской области

В конце мая экс-замглавы Минпромторга РФ Станислав Наумов заявил о своем отказе участвовать в праймериз «Единой России» по магнитогорскому округу. Точной причины такого решения он не назвал, однако для многих его уход с предварительного голосования стал неожиданностью. В кулуарах даже предполагали, что Наумову специально пришлось уступить дорогу действующему депутаты Госдумы Виталию Бахметьеву.

Но все оказалось гораздо прозаичнее. На днях Станислав Наумов появился в федеральном списке ЛДПР на 13 месте. Так что бывший высокопоставленный чиновник сможет побороться за мандат, но в рядах другой партии.

Челябинский депутат Госдумы, обвиняемый в коррупции, решил вновь переизбраться

Вадим Белоусов был соратником экс-губернатора Михаила Юревича. Фото: сайт Госдумы РФ

Депутат Госдумы из Челябинска Вадим Белоусов, который является фигурантом уголовного дела о получении взятки в 3 млрд рублей, решил вновь переизбраться. Однако в этот раз он будет идти на выборы не на Южном Урале. Белоусов решил выдвинуться по спискам партии «Справедливая Россия — За правду» от Кировской области.

По данным следствия, с 2010 по 2014 год Белоусов вместе со своей тещей Маргаритой Бутаковой и экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем получили взятку в 3 млрд рублей от дорожно-строительного холдинга за покровительство своей деятельности. Сейчас дело рассматривается в Московском городском суде. В ходе следствия Вадима Белоусова лишили депутатской неприкосновенности. Что касается Михаила Юревича, то его объявили в международный розыск.

Челябинский лидер партии «Родины» забыл про свою страницу в соцсетях и может поплатиться за это

Кандидатов крупных партий уже давно обучают грамотным ведением соцсетей для своего пиара. Те, кто побогаче, нанимают SMM-щиков, которые пишут за них тексты и отвечают за продвижение. А руководство «Единой России» и вовсе ругает своих подопечных за отсутствие работы в соцсетях.

Но лидер челябинской партии «Родины» Сергей Смышляев уже давно не заходит на свою страницу во «Вконтакте». Последнюю запись он оставил в январе 2020 года. Тем временем на странице кандидата, который возглавил объединенный список сразу по трем регионам, начинает происходить бардак. Если на поздравления с Днем рождения еще можно закрыть глаза, то остановленное аккаунтом-фейком видео на стене Смышляева с таиландским шоу трансвеститов может подпортить ему репутацию.

Сергею Смышлеву нужно срочно вернуться на свою страницу во «Вконтакте»

Кстати, стена у Смышляева открыта для всех пользователей соцсетей. До сих остается загадкой, почему его страницу еще не атаковали интернет-тролли.

Миасский депутат отказался от своего мандата, чтобы эмигрировать в Турцию

В Челябинской области депутат городской думы Миасса от «Единой России» Андрей Берсенев отказался от своего мандата. Причиной такого решения послужил переезд на постоянное место жительство в Турцию. В связи с этим в местную гордуму будут проходить довыборы.

— Во время заседания 25 июня народные избранники рассмотрели заявление депутата по округу № 10 Андрея Берсенева о сложении им полномочий. Одновременно с решением об этом были назначены дополнительные выборы в Собрание, которые пройдут в единый день голосования, 19 сентября, — сообщили в пресс-службе миасской гордумы.

Андрей Берсенев. Фото: личная страница героя публикации в соцсетях

Это уже не первый случай за последнее время, когда парламентарии отказываются от своих полномочий. Ранее депутат Законодательного собрания Челябинской области Вячеслав Ершов, ставший героем скандала с заниманием денег в долг, добровольно сдал свой мандат.

Таковы новости о политике за прошедшую неделю.

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