В Челябинской области мошенники рассылают письма с требованием купить вакцину от COVID-19 от лица Минздрава

Вакцина от ковида бесплатная, но мошенники рассчитывают, что кто-то этого не знает Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области на имя руководителей предприятий приходят письма о необходимости приобретения вакцины от COVID-19, причем с якобы подписью министра здравоохранения региона. В Минздраве заявили: сообщения липовые, из рассылают мошенники.

— Вся вакцина предоставляется за счет федерального бюджета, приходит в регион отдельными партиями по разнарядке от Минздрава РФ и является бесплатной, — сообщили в ведомстве. — Министерство здравоохранения к данной рассылке не имеет отношения.

В Минздраве заверили также, что подпись министра в рассылке — подделка, а также попросили быть внимательными и проверять входящую информацию.

Записаться на вакцинацию можно через сайт Госуслуг или обратившись в свою поликлинику. Также по выходным работаю мобильные пункты вакцинации в торговых центрах и садовых товариществах. А сегодня делают прививки в историческом парке «Россия — Моя история», бонусом дают билеты на экспозиции.

В начале недели в регион поступила крупная партия вакцины — 50 тыс. доз. По словам первого заместителя губернатора Ирины Гехт, коллективного иммунитета удастся достичь к сентябрю.

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