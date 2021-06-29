«Бесконечно расширять улицы невозможно»: власти хотят пересадить челябинских водителей на общественный транспорт

Возмутивший многих челябинцев ремонт Комсомольского проспекта назвали первой ласточкой дорожной реформы. Фото: Екатерина Аристова

После ремонта на Комсомольском проспекте в Челябинске изменится схема движения. Автомобильные полосы сузятся до 3,25 метра — таков государственный стандарт. Появятся выделенные полосы для общественного транспорта шириной 3,75 метра, велополосы и островки безопасности для пешеходов.

В комитете дорожного хозяйства рассчитывают, что перемены снизят количество ДТП, а в перспективе – заставят челябинцев чаще пользоваться общественным транспортом вместо автомобилей. Об этом на пресс-конференции 29 июня рассказал вице-мэр по дорожному хозяйству Максим Куляшов.

Он отметили, что организация выделенных полос на Комсомольском проспекте и других Челябинских улицах – часть реформы, которую проводит министерство дорожного хозяйства и транспорта. Эта реформа должна привести к более активному использованию общественного транспорта и уменьшению автомобильного потока, разгрузить дороги в центре города и положительно повлиять на экологию.

Чиновники исходят из того, что общественным транспортом по одной и той же улице можно провезти больше людей, чем частным: в большой автобус вмещаются 80-100 пассажиров, а в автомобиле едут один-два.

— Бесконечно расширять улицы и дороги невозможно, — сказал Максим Куляшов. — Пока были маршрутки и не было перспективы закупа новых автобусов, тролейбусов, трамваев, смысла реализации выделенной полосы не было. Хаотично движущиеся маршрутчики идею выделенной полосы бы нивелировали. Мы должны предложить альтернативу, если будет хороший общественный транспорт. Сейчас Челябинск готовится к закупке 150 автобусов большого класса

Еще одна цель изменений на Комсомольском проспекте — снижение аварийности. Сейчас на проспекте находятся 5 мест концентрации ДТП (всего в Челябинске таких мест 50).

По словам Максима Куляшова, движение на сузившихся полосах улицы хотят сделать более равномерным по скорости и предсказуемым.

— Мы должны создать условия, чтобы человек, встав, например, в среднюю полосу на Каслинской, мог спокойно доехать до Чичерина, не перестраиваясь. За счет того, что будут сокращены боковые интервалы, у людей не будет возможности превысить разницу скорости. Сократится дистанция до впереди идущих транспортных средств, плотность потока увеличится, мы рассчитываем, что наша схема исключит хаотичные перестроения, — пояснил вице-мэр.

Напомним, в ближайшие дни на Комсомольском проспекте начнут наносить разметку по новому стандарту. Ремонт на улице возмутили многих горожан, его даже приостанавливали для проведения независимой экспертизы.

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