Как изменилась жизнь жителей Челябинской области, задававших вопросы Путину на прямой линии

Светлана Каташова задавала свой вопрос в 2019 году.

Сегодня, 30 июня, состоится прямая линия с Владимиром Путиным. Президент ответит на вопросы жителей, который принимались с 20 июня. А пока мы решили узнать, что изменилось в жизни тех, кто уже рассказывал главе государства о проблемах, с которыми пришлось столкнуться. Среди них фельдшер Светлана Каташова из Челябинской области.

Светлана работает в поселке Маук Каслинского района. В 2019 году она дозвонилась до президента и рассказала, что в их фельдшерско-акушерском пункте не хватает кадров. По словам Светланы, тогда помощь жителям оказывали всего два человека. Накануне новой прямой линии мы созвонились с автором вопроса президенту. Оказалось, что теперь она работает одна.

— Работаю сейчас на полставки, потому что нахожусь на пенсии по выслуге лет. Зарплаты хватает, но одной работать тяжело, потому что нужно принимать и взрослых, и детей. Сама тоже болею, — признается Светлана Каташова. — Но не могу оставить пункт, тогда ведь некому будет принимать больных.

В ФАП каждый день приходят люди — с простудами, травмами, сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими проблемами. Им оказывают неотложную помощь.

— Если что-то серьезное, то вызываем скорую помощь из каслинской стационарной больницы. Она находится в 23 километрах от поселка, — добавляет фельдшер.

Основной причиной, почему в Маук не приезжают новые специалисты, Светлана считает нехватку качественного жилья. Этот вопрос затрагивался в 2019 году, но решение пока не найдено.

— Коллеги рассказывают, что в других населенных пунктах строят ФАПы, а вместе с ними и дома для работников. После звонка в прямую линию этой проблеме начали уделять внимание, но до поселка Маук пока не добрались, — говорит медик.

Светлана рассказала, что ее обычная жизнь после звонка президенту не сильно изменилась, но в первое время люди узнавали в поселке:

— Чиновники здоровались, смотрели с интересом. Вообще поселок у нас хороший, природа красивая, хочется, чтобы жизнь здесь продолжалась.

Оставить свой вопрос можно несколькими способами: через мобильное приложение «Москва — Путину», в соцсетях и по телефонам 0-40-40, 8-800-200-40-40, +7-499-550-40-40 и +7-495-539-40-40.

Кто еще задавал вопрос Путину

В 2016 году Дмитрий Дудкин из Челябинска обратился за помощью к президенту в связи с невыплатой зарплаты на заводе. Сразу после прямой линии он написал у себя в «одноклассниках»: «Отвечаю всем, меня не уволили, но что будет дальше, когда уляжется шумиха, я не знаю». Через несколько месяцев после этого Александр уволился.

В 2017 году на прямую линию с Путиным дозвонилась Светлана Романова. Она сообщила, что ее буквально хотят лишить дома. Участок Светланы, как и еще у нескольких человек, оказался в охраняемой зоне газопровода. Владимир Путин заявил, что нужно менять закон об охранной зоне, чтобы при ее расширении дома не сносили, но новые — не разрешали строить. В итоге, жителей домов оставили в покое.

Аркадий Бодрягин в 2017 году был на прямой линии как активист движения WorldSkills и смог задать два вопроса. Один из них касался повышения пенсионного возраста. Как всем известно — его подняли в 2019 году. Сейчас, судя по страницам Аркадия в социальных сетях, он работает в IT-стартапе.

Наталья Краснова, которая задавала вопрос на прямой линии в 2018 году, подверглась массовой критике — об этом она рассказала в интервью в программе «Скажи Гордеевой». Причем хейт исходил не только от ее подписчиков (которых, кстати, не прибавилось), но и от «желтых» СМИ: «Про меня была статья в интернете. Мне присылали «скрин»: «Проститутка задала вопрос президенту» и фото, где я в образе бьюти-богини. В какой-то момент это переросло в реальную травлю».

Суть согласованного вопроса Натальи заключался в выведения блогерства в поле трудового законодательства. Сама Наталья призналась, что хотела задать другой вопрос, касающийся экологии в Челябинске, но ей его не согласовали.

Во время блиц опроса в конце прямой линии в этом же, 2017-м году свой вопрос «Не надоело-ли вам быть президентом?» задал Александр Кузнецов — тоже челябинец.

Трансляцию с прямой линии Владимира Путина смотрите на нашем сайте.

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