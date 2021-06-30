«Деньги на это есть»: Владимир Путин ответил на вопрос про строительство метро в Челябинске

Фото: Первый канал / youtube.com

Сегодня, 30 июня, на прямой линии с Владимиром Путиным прозвучал вопрос из Челябинска. Наталья Скорынина попросила президента обратить внимание на общественный транспорт в городе.

— Повлияйте на ситуацию с общественным транспортом в нашем городе. Метро — долгострой времен СССР, столько лет ничего не делают — одни обещания. Мы ведь не село, а город-миллионник, — зачитала вопрос Натальи ведущая в студии.

Владимир Путин заверил, что деньги на строительство метро есть, этот вопрос решается.

— Тема известная, это действительно долгострой, доставшийся нам с советских времен, — заявил Владимир Путин. — Это не единственный город такого масштаба, который столкнулся с этими проблемами. В Челябинск по моему поручению выезжал вице-премьер Хуснуллин, он мне докладывал, что вопрос проработан. Это будет гибридная связь метро и трамвайного сообщения. Стоить это будет свыше 40 млрд рублей, деньги у нас на это есть.

Президент также уточнил, что всего будет вложено порядка 500 млрд рублей для создания подобной инфраструктуры и в других регионах. Осталось лишь запустить все это в работу.

В Челябинске построена лишь часть метрополитена Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Напомним, челябинский метрополитен уже много лет не дает покоя ни жителям, ни властям. Его строительство заморозилось, но регулярно тратятся миллионы рублей на то, чтобы поддерживать готовые участки в хорошем состоянии. При этом, в январе прошлого года сообщалось, что метрополитена в городе все-таки не будет, а достроят лишь один участок, но в декабре министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев заявил, что проект возможно реализовать при поддержке федерального бюджета.

Тема метрополитена буквально ожила в апреле этого года, когда Владимир Путин заявил о его возможном строительстве на послании Федеральному Собранию. Тогда транспортный эксперт Дмитрий Чудиновских рассказал КП-Челябинск, какие варианты метро могут быть реализованы в городе. Упоминалась, в том числе, и гибридная сеть метрополитена с трамваем.

Поскольку метрополитен строится уже много лет, в разное время появлялись свои варианты и проекты подземки. О том, каким могло быть метро в Челябинске, читайте в нашем материале.

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