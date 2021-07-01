Суд отсрочил наказание для челябинской чиновницы, «слившей» Johnson & Johnson списки больных детей

Арину Устюгову задержали 15 декабря Фото: Сергей СОТНИКОВ

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор экс-начальнице управления лекарственного обеспечения регионального минздрава Арине Устюговой, которую поймали при передаче списка больных СМА для компании Johnson&Johnson. За это она получила 507 тыс. рублей.

Она признана виновной в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ).

— Судом виновной назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать руководящие должности на государственной службе и органах местного самоуправления, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на срок два года, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Вину в совершении преступления обвиняемая признала в полном объеме. Однако за решеткой Арина Устюгова окажется не раньше июля 2023 года, пока ее ребенку не исполнится 14 лет.

СПРАВКА КП

Арина Устюгова родилась 1 сентября 1973 года (47 лет). Окончила Пермский фармацевтический институт. Кандидат фармацевтических наук, доцент. Преподавала Южно-Уральском государственном медицинском университете.

По итогам прошлого года Арина Устюгова задекларировала доход в размере около 1,2 млн рублей, то есть по 100 тыс. рублей в месяц. Владеет квартирой в 112 кв. м. В собственности мужа — два земельных участка (500 кв. м. и 182 кв. м.), садовый дом (288 кв. м.), две квартиры (34,3 кв. м. и 61,4 кв.м. доля 1/2 в еще одной квартире (8,5 кв. м.) А заработал супруг всего 36 рублей 68 копеек.

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