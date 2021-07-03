Даже вы там не были: звезда ТикТока енот Витя из Челябинска объездил полстраны

Во время путешествия Витя спокойно передвигался по машине. Фото: @raccoon.vitya

Челябинский енот-блогер Витя проехал на машине около 10,5 тысяч километров за 30 дней. Малыш купался в Каспийском море, гулял по Угличу, знакомился с другими енотами и дарил подарки.

Из Челябинска Олеся и Евгений Шиляевы вместе со своим питомцем выехали 31 мая. Путешествовали на енотомобиле — Ниве, на которой написали ники Вити в социальных сетях и нарисовали самого енота. Каждый день Шиляевы отмечали маркером на машине, в каких регионах побывали. Постепенно маршрут меняли — заехать во все запланированные города было нереально физически.

Все путешествие Олеся и Евгений освещали в инстаграм-аккаунте Вити, там на него подписаны более 30 тыс. человек. Раз в несколько дней выкладывали посты с забавными фотографиями или видео, а также каждый день снимали истории, которые можно посмотреть и сейчас.

Вите понравилось гулять и любоваться видами. Фото: @raccoon.vitya

Дорогу Витя переносил спокойно, даже с любопытством. На авто он ездить любит, прошлым летом хозяева путешествовали с ним по Уралу. В машине Витя спит или смотрит в окно. Для удобства Шиляевы взяли с собой его лоток и специальную поилку. Поэтому, несмотря на сорокоградусную жару, он чувствовал себя комфортно.

Незнакомые люди фотографировали и снимали на видео Витю во время прогулок в разных городах и даже в дороге. А он в ответ дарил маленькие подарки-сувениры из своего рюкзачка. К концу путешествия он почти опустел, ведь проехали они немало! Успели заглянуть в 35 областей и республик. Енот был в восторге от природы: гулял по пляжам, нежился в траве и даже поплавал в Волге и нескольких морях.

— Женя с Витюшей, которые никогда не бывали на море, увидели сразу два моря за два дня — Азовское и Каспийское! Это была наша мечта и мы ее осуществили все вместе, не расставаясь ни на минуту за все дни нашего чумового отпуска, — написала Олеся в аккаунте во время путешествия.

Витя успел искупаться в Волге, Каспийском и Азовском морях. Фото: @raccoon.vitya

Ночевать семья останавливалась либо на стоянках рядом с дальнобойщиками, либо на природе. В таком случае челябинцы еще и убирали мусор, который люди оставляли на берегах рек и полянах.

Правда, в путешествие с енотом есть и свои трудности. Например, есть Евгению и Ольге приходилось ходить по очереди, чтобы не оставлять Витю без присмотра.

На днях путешественники вернулись в родной Челябинск, но, как отмечают, ненадолго. Уже через три недели они отправятся в новое путешествие — на Алтай и Дальний Восток.

Напомним, ранее челябинский енот Витя победил в номинации «Неожиданно» шоу на Первом канале «Видели видео». Евгений и Олеся Шиляевы вместе с енотом Витей получили статуэтку «Видели видео» и коробку с колонкой «Алиса». А еще о жизни енота, занятиях спортом и путешествиях можно прочитать здесь.

Смотреть видеосюжет Путешествие енота Вити из Челябинска

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