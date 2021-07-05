В авиакомпании рассказали, почему самолет с разбитыми стеклами продолжил лететь из Челябинска в Москву

Градом были задеты два лобовых стекла и носовой обтекатель. Фото: Плохие новости 18+

Авиакомпания S7 прокомментировала ситуацию с самолетом, попавшим под град при вылете из Челябинска во время субботнего ненастья. В результате стекло в кабине пилотов оказалось сплошь в трещинах. Несмотря на погодные условия, пилоты продолжили путь в Москву.

— Пилоты воздушного судна выполнили проверку согласно руководству по летной эксплуатации. Они определили, что трещины были только на внешнем, не силовом слое стекла, убедились, что двигатели и все системы работают исправно, и продолжили полет, — прокомментировала пресс-секретарь S7 Group Ирина Дунькова.

Официальный представитель авиаперевозчика объяснила, что появление трещин на внешнем слое стекол самолета — достаточно часто встречающаяся ситуация, она не требует немедленного возвращения самолета на аэродром.

Пассажирам этот полет запомнится надолго. Многие были перепуганы.

— Когда набрали небольшую высоту, сразу же попали в грозовые тучи, в иллюминаторах было темно, только видно, что сверкают молнии. Самолет начало очень сильно качать. Послышался треск, по всему фюзеляжу заколотило. Я такого никогда не слышал, лупило сильно, как будто падали не градины, а какие-то глыбы. У людей началась истерика, все визжали, дети плакали, — рассказал один из пассажиров Владислав Халамов. — У меня была только одна мысль, чтобы градины не попали в двигатель. К счастью, все обошлось. Минут через десять пилот взял резко вверх и наступила тишина.

Напомним, что мощный град обрушился на Челябинскую область 3 июля. Пострадал Копейск и поселки вокруг города. Градины были гигантского размера — с половину ладони. Льдины уничтожили урожай, побили машины.

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