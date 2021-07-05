Подвело обществознание: выпускник из Кургана сдал три ЕГЭ на 299 баллов

Даниил не медалист, а обычный школьник. Фото: Правительство Курганской области/vk.com

В Кургане выпускник средней школы №22 Даниил Мерзляков сдал три экзамена на 299 баллов. На ЕГЭ по русскому языку и истории он набрал по 100 баллов, а по обществознанию — 99.

Такие высокие баллы за экзамен поражают, но Даниил не удивлен — все задания, кроме одного были ему знакомы.

— Многие жалуются на дистанционку, а мне она помогла, было больше времени на подготовку к экзаменам. ЕГЭ по всем предметам дались просто. Лишь одно задание по обществознанию вызвало сомнение, за которое и снизили один балл, — цитируют Даниила в пресс-службе правительства Курганской области.

Конечно, Даниил как и другие школьники пожертвовал многим ради ЕГЭ — пришлось отложить занятия любимыми делами на потом. Зато теперь он сможет поступить в вуз мечты.

В этом году выпускники Курганской области получили 30 стобалльных результатов. Из них шесть сдали ЕГЭ на высший балл сразу по двум предметам.

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По сто баллов на ЕГЭ по русскому языку и обществознанию и 94 — по истории. Такой результат на итоговых экзаменах показала Анна Вялых. Секретом успеха она поделилась с нами.

А Полина Пирогова набрала максимальные баллы сразу на двух ЕГЭ — по русскому языку и литературе. Девочке есть на кого равняться. В школьные годы ее тетя тоже была отличницей. Теперь она помогает племяннице — поднимает ее боевой дух и учит быть уверенной в себе. Нуждается в изменениях школьная программа? Мы спросили мнение Полины на эту тему.

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