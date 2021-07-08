Счет 20 рублей, комиссия – 50: жительница Челябинской области удивилась огромной переплате на «Почте России»

В Челябинской области 356 почтовых отделений, где клиенты оплачивают квитанции за электроэнергию без комиссии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница поселка Красногорский Челябинской области решила оплатить счет за свет через отделение «Почты России». А так как в доме она не живет, платеж был совсем маленьким — 20 рублей. Каково же было удивление женщины, когда за это с нее взяли комиссию 50 рублей. Мы спросили на «Почте России», почему так.

Как разъяснили в «Почте России», прием платежей — это коммерческая услуга, комиссия в том числе покрывает затраты на их сбор и обработку. Кто будет оплачивать эту комиссию — население или поставщик услуг — решает последний.

— ООО «Уралэнергосбыт» изменило условия договора с 1 мая 2021 года. Теперь контрагент компенсирует нам издержки при оплате платежей лишь в части почтовых отделений, — разъяснили КП-Челябинск в пресс-службе «Почты России». — В Челябинской области 356 почтовых отделений, где клиенты оплачивают квитанции за электроэнергию без комиссии.

В «Почте России» добавили, что в Еманжелинском районе оплатить без комиссии электроэнергию можно только в отделении поселка Ключи. В остальных платеж проходит по системе «Город» с комиссией, которую установил Челябинвестбанк — это 1,5% от суммы, но не менее 50 рублей.

В ООО «Уралэнергосбыт» добавили, что оплатить счета без комиссии на «Почте России» можно в тех населенных пунктах, где нет Сбербанка. В отделениях, терминалах и мобильных сервисах Сбербанка за оплату электроэнергии комиссию не берут. Как еще можно избежать лишних трат? Платить в личном кабинете «Уралэнергосбыта».

С марта комиссия при оплате коммуналки исключена из тарифа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, с 1 марта при оплате отопления и горячей воды через банки, офисы системы «Город» и «Почту России» начали брать комиссию — 1,5% от суммы, но не менее 50 рублей. Раньше комиссия включалась в коммунальные тарифы, а в прошлом году это делать запретили, чтобы исключить риск двойной оплаты. Законность комиссии за оплату коммуналки Челябинское УФАС подтвердило. Вот только, как выяснил журналист КП-Челябинск в беседе с коммунальным омбудсменом Челябинской области Анатолием Вершининым, выгодой для большинства южноуральцев тут и не пахнет.

Тарифы утверждены до конца года, и вообще не понятно, по словам эксперта, из чего состоит тариф. Тем более одни южноуральцы передают показания и платят онлайн без комиссии, а другие — через офисы системы «Город», отделения банков и почты с комиссией. Получается, что одним из тарифа изымать комиссию надо, а другим — нет.

— Мы даже не знаем, была ли она включена в тариф или нет, — добавляет Вершинин. — Повторюсь, в отсутствии структуры формирования тарифа мы не можем знать, какую часть из платежа, мы можем исключать.

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