Алексей Текслер ввел в Челябинской области режим ЧС

В Джабыке горят дома. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

Режим ЧС введен сегодня, 9 июля, в Челябинской области по решению губернатора Алексея Текслера, сообщает пресс-служба главы региона. Особый правовой режим, защищающий граждан, имущество и окружающую среду, объявлен из-за лесных пожаров в Карталинском и Нагайбакском районах.

Сейчас на юге области полыхает три очага природных пожаров: горит 4,8 тыс. га. Самый крупный, в 2 тыс. га, — в Нагайбакском районе. В ГУ МЧС по Челябинской области заявляют, что сохраняется угроза четырем поселкам.

Так, под ударом п. Новокаолиновый, Карталинский район. В нем проживает 1324 человека.

В п. Джабык живет 738 человек. Сейчас Джабык эвакуируют — автобусами; 100 человек вывез электропоезд. Из-за сильного огня пламя перекинулось на жилые дома в поселке.

В поселке Запасное проживает 318 человек. В Париже (Нагайбакский район) — 1712 человек. В Париже не только частный сектор — есть многоквартирные жилые дома.

В данный момент в Джабык приехал губернатор Алексей Текслер. В Карталинский район он выехал из Троицка, прервав работу на конференции «Расулевские чтения».

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