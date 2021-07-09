«Муж на тушении, мама плачет»: жители рассказали, что творится в поселке, куда добрался огонь лесных пожаров в Челябинской области

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Лесные пожары стали настоящим бедствием для жителей юга Челябинской области, особенно для жителей Карталинского района. Огонь добрался до поселка Джабык, откуда несколько часов назад начали эвакуировать людей. Горят жилые дома. По информации из соцсетей, стихия уничтожила десятки домов. Высота дыма больше 600 метров.

— Сильный шквалистый ветер способствует быстрому распространению пожара в районе поселка Джабык. Пожар перешел на жилые строения. Продолжается эвакуация населения. На ликвидацию пожара дополнительно направлен борт Ил-76 МЧС России и группировка пожарных и спасателей в количестве 150 человек и 19 единиц техники, — рассказали в правительстве Челябинской области.

«Комсомолка» пообщалась с жителями.

— Муж сейчас там, он с восстановительного поезда, ночью их подняли, попросили помочь с ликвидацией, в итоге оказались брошенные и никому ненужные. Сейчас звонил, он и еще три работника находяться на окраине Джабыка, все вокруг горит, они не могут выехать! — рассказала Евгения Руднева.

— Звонила маме в поселок Джабык. Она бежала по дороге. Ее подобрали сотрудники МЧС. Сейчас у них сидит в машине и плачет. Дома остались две кошки. Дым везде. Спасибо ребятам МЧС. Мама плохо ходит и сама бы не выбралась, — сообщила Елена Беляшова.

Сейчас в Джабык уже приехал губернатор Алексей Текслер.

Тем временем в поселке Новокаолиновый, который находится в 12 километрах от Джабыка, сильный густой дым. Людям тяжело дышать. По словам очевидцев, жителей эвакуировали с окраин города: с улиц Северная и Полевая. Люди пишут во всех социальных сетях и просят, чтобы приехали пожарные, потому что поднялся ураганный ветер, который может распространить огонь.

В Нагайбакском районе продолжают бороться с пожарами. Спасателям удалось отстоять Париж.

— Неделю назад была сильная гроза в поселке Париж в Нагайбакском районе. Молния попала в какое-то дерево, отчего произошло возгорание. Оно дошло до детского загородного лагеря «Роднички», там была первая смена. Всех детей эвакуировали, но пожар до конца не потушили, от этого лес разгорелся еще больше. Приезжал пожарный поезд, вертолетами тушили. Но все еще лес горит, — говорит Юрий Дубских.

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