Огонь в поселке Джабык Челябинской области перекинулся на дома

В Джабыке начали гореть дома. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Шквалистый ветер не дает пожарным унять огонь в поселке Джабык Карталинского района Челябинской области. Пожар перекинулся на жилые строения, сообщают в региональном ГУ МЧС. В итоге, по данным на 17:56 9 июля пострадало 63 строения, из них 40 — жилые дома, остальные — дачи.

— На ликвидацию пожара дополнительно направлен борт ИЛ-76 МЧС России и группировка пожарных и спасателей в количестве 150 человек и 19 единиц техники, — сообщили в ведомстве.

В Джабыке проживает 738 человек, в том числе 215 детей, 329 частных жилых дома, детский сад и школа. В 13:50 выехал электропоезд со станции Карталы — четыре вагона вместимостью по 100 человек. В 16:19 организованные группы местных жителей, которые были собраны на станции и в детском саду, эвакуированы. Кто-то уезжал сам, кто-то на автобусах ПАЗ. Несколько человек вывезли добровольцы. По данным МЧС, эвакуация

Как сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области в 16:33, в поселке есть сгоревшие дома, часть строений пострадала, часть – нет. Местами остается открытое горение.

Ранее власти сообщали, что самолет БЕ-200 в районе поселка Джабык совершил четыре сброса воды объемом 36 тонн.

Общая площадь пожара возросла в несколько раз — до 4800 га.

Вся информация о лесных пожарах в Челябинской области — в сюжете КП-Челябинск.

Орган дознания МЧС возбудил три уголовных дела по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений в крупном размере). Местные жители озвучили свою версию.

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