Лесные пожары в Челябинской области 9 июля 2021: прямая онлайн-трансляция

Губернатор Алексей Текслер принял решение остаться в охваченных огнем районах. Фото: пресс-служба правительства, Администрация Карталинского МР/vk.com

Больше суток в Челябинской области полыхают лесные пожары, которые добрались и до жилых домов. Пришлось эвакуировать жителей поселка Джабык Карталинского района. По последним данным, огнем уничтожено 63 строения, из них 40 — жилые дома, остальные — дачи. Пострадали трое жителей поселка — у них ожоги. Огонь дошел и до Джабык-Карагайского бора.

В режиме онлайн рассказываем о ситуации с лесными пожарами в Челябинской области 9 июля 2021.

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