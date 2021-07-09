В Челябинской области из-за лесных пожаров загорелся второй по счету поселок

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

В Челябинской области из-за лесных пожаров огнем охватило поселок Запасное Карталинского района. Общая площадь возгорания уже составляет порядка 5 тысяч гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

— В связи с резкой сменой направления ветра верховой пожар из леса перекинулся через минерализованные полосы шириной 15-20 м на н.п. Запасное, Карталинского района. Заблаговременно проведено оповещение и эвакуация населения в безопасные районы, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

В настоящий момент из-за пожара повреждены 2 дачных и 6 жилых строений. По предварительным данным, пострадавших нет. Возгорание в поселке Запасное тушат 80 человек, 24 единиц техники и два пожарных поезда.

В поселке Джабык, куда в самом начале перекинулся огонь от лесного пожара, сгорело 63 строения, 40 из них — жилые дома. Жителей уже эвакуировали в населенный пункт Снежный. Сейчас непрерывно проводится мониторинг обстановки с использованием беспилотных летательных аппаратов.

В селе Париж Нагайбакского района лесной пожар уже подобрался к окрестностям. По данным замгубернатора Челябинской области Евгения Голицына, вокруг села удается удержать огонь. Однако обстановка меняется каждые полчаса, и пожарным приходится тушить новые очаги возгорания.

Орган дознания МЧС возбудил три уголовных дела по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений в крупном размере). Местные жители озвучили свою версию.

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