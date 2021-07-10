Сегодня утром жители поселка Запасное встретились с губернатором. Фото: правительство Челябинской области

Региональный минздрав сообщил о 18 пострадавших из-за лесных пожаров на юге Челябинской области.

— Характер обращений: ухудшение общего самочувствия, давление, стресс, воспаление глаз, в том числе в связи с задымлениями, — сообщили в ведомстве.

Накануне сообщалось о троих пострадавших — у них выявлены ожоги легкой степени.

Дома в поселке Запасное сгорели дотла. Фото: правительство Челябинской области

В пунктах временного размещения дежурят медики. В случае необходимости готовы подключить больницы региона.

Жителей поселка Джабык, которые не вышли на связь, ищут родственники. В поселке много пожилых людей, кто-то не смог зарядить телефон. Татьяна Набокова ищет отца, 78-летнего Виктора Николаевича Кочеткова, жившего на улице Окружной.

— Сейчас звонили из Джабыка криминалисты. Они на пожарище, где стоял наш дом. Они нашли кости, теперь будут делать генетическую экспертизу. По всей видимости это кости моего папы, — рассказала Татьяна журналисту КП-Челябинск.

Пока не получено экспертное заключение, родственники продолжают надеяться на лучшее.

По последним данным, эвакуировано 179 человек. Люди покидают пункты временного размещения, уезжая к родственникам. Площадь, пройденная огнем, составляет 14 тыс. га леса, в том числе площадь активного горения по результатам утренней авиационной разведки составляет 20 га.

Пожарные и волонтеры готовятся отстоять от огня загородный детский лагерь «Роднички». Фото: правительство Челябинской области

— 20 га в совокупности получились по очагам пожаров в районе села Париж — 4 га, у населенного пункта Михайловка — 7 га, Кызыл-Чилик — 6 га и в направлении Запасного и Ясной поляны — 3 га, — пояснили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Власти сообщили о выплате единовременной помощи. Рассказываем, кому сколько положено.

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