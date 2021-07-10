Поселок Запасное, Карталинский район: выгорели жилые дома и дачи. Фото: Ольга ВЕКУШКИНА.

Площадь пожаров на юге Челябинской области резко сократилась. Утих сильный ветер, провоцировавший яростное пламя накануне. Если вчера горело 4,7 тыс га, то сегодня — 20 га.

С огнем борется наземная группировка: около 500 человек и 115 единиц техники, 4 пожарных поезда. Сверху «поливает» авиация. Работает самолет МЧС России Ил-76 — он берет на борт сразу 40 тонн воды, вертолет Ми-8 и БЕ-200.

Утром Ил-76 и МИ-8 сбросили партии воды на очаги пожарищ.

ПРОГНОЗ ОБНАДЕЖВАЕТ, НО РАБОТАТЬ НУЖНО ПОСТОЯННО

Губернатор Алексей Текслер со вчерашнего дня работает в зоне ЧС. В субботу, 10 июля, он провел заседание оперштаба в поселке Новокаолиновый.

Губернатор Алексей Текслер второй день работает в зоне лесных пожаров. Фото: Ольга ВЕКУШКИНА.

— Горение в населенных пунктах было ликвидировано ночью. Все, кому потребовалась помощь, размещены в ПВР. В целом, эвакуировано 350 человек из сел Джабык и Запасное. Угроз населенных пунктов в данный момент нет, наша задача — чтобы их и не было. Ночью обещают дождь, но, в любом случае, надо активно работать теми силами и средствами, что есть у нас, — сказал губернатор.

Сейчас борьба идет с тремя очагами — у Парижа, у поселка Запасного и у Кызыл-Чилика.

На земле с огнем сражаются около 500 человек и 115 единиц техники. Фото: Ольга ВЕКУШКИНА.

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Из резервного фонда правительства Челябинской области все погорельцы из Джабыка и Запасного получат единовременную помощь — 10 тыс. руб. на неотложные нужды.

Компенсируют и утраченное имущество: в случае полной утраты — 100 тыс. руб., в случае частичной утраты — 50 тыс. руб.

Пожарные и волонтеры готовятся отстоять детский лагерь отдыха "Роднички". Фото: Светлана МАМЕДАЛИНА.

— По моему поручению глава Карталинского района создал специальную комиссию, которая в этом направлении будет работать. Министерством соцотношений и территориальным управлением соцзащиты Карталинского района составляются списки пострадавших, сбор заявлений. Также по моему поручению в Карталинский район выехал заместитель министра соцотношений с сотрудниками для оказания необходимой помощи на месте, — сказал Текслер.

В Джабыке и п. Запасное сгорело 72 строения: 46 домов для постоянного проживания и 26 дач.

Сейчас в зоне ЧС три очага пожара. Фото: Светлана МАМЕДАЛИНА.

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