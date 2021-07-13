Бывший сотрудник МЧС Челябинской области рассказал, почему пожарные приезжают без воды

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Андрей Худяков проработал пожарной охране МЧС двадцать шесть лет и более 10 лет работает в рядах пожарной охраны РЖД. Опираясь на большой опыт, он написал колонку, дав оценку работы коллег во время страшных пожаров, бушевавших несколько дней на юге Челябинской области.

— Вопрос почему нет запаса воды, нужно задавать не пожарным, а администрациям района и поселка. Это же не первый пожар в области. Удаленность от водных объектов — это головная боль подразделений. А еще люди перестали косить траву вокруг своих домов — скотины же нет. По сухой траве огонь распространяется очень хорошо. Я сам живу в частном доме и не даю траве шанса.

Бушевал верховой пожар — скорость распространения огня по кронам деревьев может достигать 80 метров в секунду! А, судя по данным метеорологов, ветер был с порывами до 20-25 метров в секунду и жара выше 30 градусов. Воздействие высоких температур также влияет и на работоспособность пожарных, которым приходится работать в экстремальных условиях.

Пожарным приходилось работать в экстремальных условиях. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Техника пожарной охраны была сосредоточена в районе населенных пунктов. При этом действия лесных пожарных в большинстве случаев остаются «за кадром». Учитывая большие расстояния между населенными пунктами, в которых дежурила пожарная техника, на ее передислокацию требовалось значительное количество времени. Также, не все понимают, что запас воды в пожарных автоцистернах, ограничен (под хорошим давлением насоса цистерну можно опустошить за 5-10 минут) и требует пополнения. Для этого пожарные машины следуют на пожарные гидранты и водоемы, на что также тратится время.

Учитывая все вышеперечисленные особенности пожарным подразделениям, я считаю, удалось главное — это спасти максимальное количество людей, выведя их из зоны воздействия опасных факторов пожара, а это согласно боевому уставу, да просто, по-человечески — основная задача пожарных подразделений, и максимально остановить распространение пожара по поселку имеющимися силами. Человеческую жизнь не вернешь, а дома можно построить заново.

Напомним, в понедельник объявили о ликвидации огня, но опасность еще сохраняется. Общая площадь, пройденная огнем, составила более 14 тыс. га. В Джабыке и Запасном сгорели десятки построек. При этом удалось отстоять более 1800 жилых домов. Предварительная причина — сухие грозы.

Сгоревшие дома в Джабыке — как кадры из постапокалиптического кино. Некоторые постройки еще тлеют. Гарь разносит ветром. Этот запах еще долгое время остается комом в горле. Мы приехали в поселок, который больше всего пострадал от лесных пожаров, чтобы вместе с жителями вернуться, но уже на пепелище. Большой фоторепортаж — по ссылке.

Смотреть видеосюжет Спасение олененка в Челябинской области

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