«Грибалка удалась!»: жители Челябинской области показывают, что принесли из леса

Фото: Людмила Беляева, Валерия Харламова, Евгений Владимирович, Татьяна Коростелева, Людмила Киселева, Василий Ломухин, vk.com/gribnik74

Дожди, прошедшие в Челябинской области, помогли в росте грибам и ягодам. А также порадовали тех, кто знает, какая полянка самая урожайная и какой бугорок — на самом деле присыпанный листьями подберезовик. В конце недели южноуральы отправились за город с ведрами и корзинками. Результатами походов уже делятся в соцсетях.

Многие грибники навестили участок между Кыштымом и Каслями — и не были разочарованы.

Фото:Kate Alekseyevskih. vk.com/gribnik74

Нашлись грибы и в окрестностях села Кайгородово.

— Грибов море, как и людей 1,5 часа сбора и все счастливы, — поделилась впечатлениями пользовательница соцсети.

Фото: Алиса Чудная, vk.com/gribnik74

Под селом Кузнецким грибное многообразие: жители собирают подосиновики, подберезовики, маслята и вешенки.

Собиравшие грибы в окрестностях Аргаяша рассказывают об изобилии маслят и сыроежек. А вот подосиновиков хватило не всем желающим.

— Грибалка удалась, — поделилась впечатлениями от поездки в Аргаяшские леса жительница Челябинска.

Фото: Юлмя Янковская, vk.com/gribnik74

Фото: Юлия Янковская, vk.com/gribnik74

Фото: Дамир Рамазанов, vk.com/lespr800

Фото: Валерия Харламова, vk.com/gribnik74

Фото: Юлия Бойко, vk.com/lespr800

Найти грибы южноуральцам удается даже в городе. Например, в Советском районе Челябинска обнаружились шампиньоны.

Фото: Любовь Савичева, vk.com/gribnik74

Грибами жители Челябинской области не ограничиваются и приносят из леса ягоды и травы.

Фото: Василий Ломухин

Фото: Людмила Беляева, Василий Ломухин, Татьяна Коростелева, vk.com/gribnik74

«Комсомольская правда-Челябинск» подготовила карту самых популярных грибных мест Челябинской области в 2021 году. А еще — рассказываем, как защититься от укуса клеща при походе в лес и в каких райнах в этом году самая высокая опасность заразиться клещевым энцефалитом и боррелиозом.

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