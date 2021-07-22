Руководителя ПФР в Челябинской области задержали по подозрению во взятке в особо крупном размере

Виктор Чернобровин (справа) получил взятку в особо крупном размере от частного охранного предприятия, однако силовики пока что не называют цифры. Фото: Пенсионный фонд РФ по Челябинской области / vk.com

Сотрудники Следственного комитета задержали руководителя отделения пенсионного фонда России по Челябинской области Виктора Чернобровина. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

— По данным следствия, подозреваемый получил взятки от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

Сейчас в отношении Виктора Чернобровина решается вопрос об избрании меры пресечении и предъявления обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, на прошлой неделе по подозрению во взятках задержали замначальника Пенсионного фонда в Челябинской области Александра Орехова. Он заявил о готовности сотрудничать со следствием, и его отправили под домашний арест.

Еще одним фигурантом дела о коррупции в ПФР также стал начальник административно-хозяйственного отдела Рудольф Зайцев. Силовики задержали его в Калининграде. Сегодня, 22 июля, Тракторозаводский районный суд Челябинска отправил его под домашний арест на два месяца

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