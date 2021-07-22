В Челябинске суд избрал меру пресечения второму фигуранту дела о коррупции в ПФР

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тракторозаводский районный суд Челябинска в четверг, 22 июля, избрал меру пресечения сотруднику Пенсионного фонда региона Рудольфу Зайцеву, обвиняемому в получении крупной взятки. Он будет находиться под домашним арестом сроком на два месяца.

— Избрав меру пресечения в виде домашнего ареста, суд указал на необходимость соблюдения обвиняемым определенных ограничений с целью исключения возможности скрыться от следствия и суда, а также воспрепятствовать производству по уголовному делу, — пояснили в пресс-службе суда.

Рудольф Зайцев является начальником административно-хозяйственного отдела отделения ПФР по Челябинской области. Согласно материалам суда, обвиняемый получил взятку в размере более 1 млн рублей от главы коммерческой организации за покровительство.

Как сообщала ранее «Комсомолка», на прошлой неделе задержали по аналогичному уголовному делу замначальника Пенсионного фонда в Челябинской области Александра Орехова. Он заявил о готовности сотрудничать со следствием, и его отправили под домашний арест.

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