«Хочется поспать и маминой окошки»: как в Челябинске встретили призера Олимпиады 2020 Татьяну Минину

Мама Татьяны подержала в руках Олимпийскую медаль. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Вечерний рейс из Москвы. В челябинском аэропорту собрались почти две сотни болельщиков с цветами и поздравительными плакатами. Татьяна Минина заходит в зал прилетов под громкие аплодисменты.

Серебряный призер Олимпиады по тхэквондо вместе с тренером Александром Энсом от неожиданности замирают... Потом приходят в себя, расплываются в улыбке.

Встречающих было много. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Слова поздравления, цветы, первые фото. Кстати, Татьяна позже рассказала, что узнавать ее начали уже в аэропорту Шереметьево.

— Подходили десятки людей, даже какой-то известный актер, целая команда гимнасток. И все поздравляли, просили фото на память, — поделилась эмоциями Татьяна Минина.

По поводу своей награды Татьяна сказала, что поначалу она расстроилась, все-таки не золото, но уже через час осознала, что долгожданная олимпийская медаль есть:

— Сейчас у меня куча эмоций: радость, море впечатлений, и еще большая усталость. После финального боя я так и не ложилась спать, почти сразу поехали в аэропорт, потом 10 часов до Москвы, 4 часа в аэропорту, и еще 2 до Челябинска. Сейчас хочется просто приехать домой, и поесть холодненькой маминой окрошки. Мама мне позвонила еще в Японию и сказала, что приготовит мою любимую домашнюю окрошку.

Больше всех за Татьяну переживала мама. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Брат Татьяны - спортивный гимнаст Михаил Кудашов. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Татьяна Минина, делясь своими впечатлениями об Олимпийской деревне, сказала, что ей там все понравилось.

— Многие смеялись над картонными кроватями, но они мне показались очень удобными. В столовой кормили очень вкусно. Единственное — не было различных развлекательных программ, но мы там были недолго, так что отдыхать времени не было, — рассказала Татьяна Минина.

Тренер сборной России, наставник Татьяны Мининой Александр Энс:

— «Серебро» для нас — отличный результат. Да, конечно, «золото» было рядом. Уступали по ходу поединка, пришлось рисковать. Американка закрылась и додержала преимущество. Соперница крупнее Тани, это ее вес. Таня, обычно выступает в 53 кг, и 57 — это непростой для ней вес. Но сейчас мы уже осознаем, что и серебряная награда — это большой успех... Если бы перед Олимпиадой сказали, что будет «серебро», то я был бы очень рад и согласился с таким результатом... Спасибо всем, кто работал с Таней. Это еще один тренер Татьяны и моя коллега Анна Селютина, тренеры сборной, доктора, массажисты... В сборной работали два десятка специалистов. Спасибо Кристине Прокудиной, которая с детства занималась с Таней, а на Олимпиаде была ее спаринг-партнером, супругу, тоже прекрасному тхэквондисту, который всегда и во всем поддерживает Татьяну.

На время аэропорт превратился в площадку для татами. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Максим Карпов - исполнительный директор областной федерации тхэквондо. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Татьяна Минина в тхэквондо: Интересные факты из жизни серебряной медалистки Олимпиады в Токио и просто красотки.

Расписание выступлений спортсменов из Челябинска на Олимпиаде в Токио 2021: когда болеть за наших (подробно).

Общий медальный зачет, последние новости о выступлении российских спортсменов, эксклюзивные материалы и интервью с Олимпийских Игр в Токио — 2020 вы можете найти на портале «КП — Спорт».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru