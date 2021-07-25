Татьяна Минина в тхэквондо: Интересные факты из жизни серебряной медалистки Олимпиады в Токио

Татьяна Минина - серебрынй призер Олимпиады-2020 в Токио. Фото соцсети.

На Олимпийском турнире в Токио Татьяна Минина дошла до финала, где уступила американке Анастасии Золотич (весовая категория до 57 кг) и завоевала серебряную медаль. Это несомненный успех южноуральского спорта и челябинской школы тхэквондо. Татьяна стала единственной российской тхэквондисткой, которая сумела отобраться на Олимпиаду-2020 в Токио. Как складывалась спортивная карьера Татьяны Мининой (Кудашовой). «Комсомолка» подобрала несколько любопытных фактов.

ТРЕНИРОВКИ НЕ ПРОПУСКАЕТ

Татьяну Минину (в девичестве Кудашова) в четыре года мама отдала в художественную гимнастику. Пять лет Таня упорно тренировалась в этом виде спорта, пока в 9 лет случайно не пришла с подружкой в секцию тхэквондо. Так просто, за компанию. А тренер взял да и поставил девчонку в общий строй. Сказал, чтобы завтра снова приходила на тренировку. Так и осталась в тхэквондо за компанию. Но дела пошли в году. Уже через года три Таня стала выигрывать городские, областные, зональные турниры. Позже стала призером юношеских и молодежных чемпионатов Европы, Юношеских Олимпийских игр.

Татьяна пришла в тхэквондо из художественной гимнастики. Фото соцсети.

Сейчас в активе 24-летней Татьяны Мининой титулы многократной чемпионки России, она многократная победительница чемпионатов Европы и дважды серебряный призер чемпионата мира. Тренируется под руководством заслуженного тренера России Александра Энса и Анны Селютиной.

Директор спортшколы «Коре» Максим Карпов в интервью «Комсомольской правде» рассказал, что Татьяна очень редко пропускала тренировки:

— В Тане соединились, на мой взгляд, несколько хороших для спортсмена качеств — позитивный настрой и большая целеустремленность, нацеленность на результат. Это помогает ей добиваться успехов.

Сама Татьяна, отвечая на вопрос «Комсомолки», а помогут ли ей занятия тхэквондо в темном переулке — если на нее вдруг кто-то попытается напасть, посмеялась — «я, наверное, постараюсь просто убежать».

На Олимпиаде-2020 Татьяна Минина завоевала "серебро". Фото ОКР.

СПЛОШНЫЕ СВАДЬБЫ

Супруг Татьяны 28-летний челябинец Константин Минин тоже спортсмен титулованный — чемпион и призер чемпионатов мира, бронзовый медалист чемпионата Европы. Татьяна и Константин хоть и из разных спортивных школ — из «Коре» и «Буревестник», но часто вместе выезжали на соревнования, много общались, а потом и подружились. Стали жить вместе еще года четыре назад, а расписаться решили в пандемийный 2020-й год. На самоизоляции никаких тренировочных сборов, соревнований. Вот и приняли решение официально создать семью. Кстати, брат Константина Вячеслав женат на тхэквондистке из Санкт-Петербурга Дарье. Она тоже носит фамилию мужа — Минина. Вячеслав — чемпион России, победитель первенства Европы среди молодежи.

Татьяну и Константина подружил спорт. Фото соцсети.

Семейственность в тхэквондо почти традиция. Бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне 2012 года, четырехкратная чемпионка Европы, призер чемпионатов мира челябинка Анастасия Барышникова в 2016 году вышла замуж за вице-чемпиона Олимпийских игр 2016 года, бронзового призера Олимпиады в Лондоне тхэквондиста Алексея Денисенко. Титулованная пара поселилась на родине мужа — в Батайске (Ростовская область).

В 2012 году первую Олимпийскую медаль в тхэквондо для страны и Южного Урала завоевала Анастасия Барышникова. Это была бронзовая награда.

Дальше еще романтичнее. Победительница и призер чемпионатов мира и Европы челябинка Ольга Иванова (первая российская чемпионка мира в тхэквондо) на тренировочных сборах познакомилась с представителем сборной Греции Андреасом Саламидисом (Андреас раньше жил в Узбекистане- его отец грек, мама русская, позже семья эмигрировала в Грецию). Роман закрутился не сразу. Ольга и Андреас продолжали встречаться на турнирах, но потом поняли, что не могут жить друг без друга. Сыграли свадьбу. В августе прошлого года у них родился сынишка. Назвали Константином. Сейчас Ольга вместе с супругом отдыхают в Греции, но живут на родине спортсменки — в Челябинске. Ольга уже закончила спортивную карьеру, сейчас работает тренером.

Именитая челябинка Ольга Иванова вышла замуж за тхэквондиста сборной Греции Андреаса Саламидиса. Фото соцсети.

ВМЕСТО ЦВЕТОВ — КОРМ ДЛЯ ПРИЮТОВ

Константин Минин и Татьяна Кудашова на свою свадьбу попросили приглашенных друзей и родственников вместо цветов и подарков принести корм для собак. Набралось с несколько десятков больших упаковок.

Татьяна рассказала, что где-то в интернете она увидела, что одна пара молодоженов решили так помочь приютам для бездомных собак. Предложила мужу, он был не против. Гостям разослали приглашения с такой просьбой, но и сказали свою просьбу лично. Все откликнулись. Весь корм отдали в приют.

На свадьбу Татьяна и Константин Минины попросили вместо цветов и подарков подарить корм для приютов собак. Фото соцсети.

Недавно Татьяна и Константин купили квартиру в таунхаусе, но пока в новое жилье не переехали. После Олимпиады плотно займутся обустройством квартиры.

«НЕ ОДИН ДОМА»

В прошлом году на самоизоляции Татьяна и Константин стали участниками телевизионного проекта «Не один дома». Их домашние тренировки показали по федеральному каналу. Константин выступал в качестве тренера, а Татьяна крутит велотренажер, отрабатывала серии ударов. После разминки молодые люди даже устраивают небольшие спарринги прямо у себя в комнате.

На самоизоляции Татьяна и Константин Минины успешно тренировались дома. Фото соцсети.

— Мы тренируемся вместе с Константином, и нам, как спортсменам, намного проще составить для себя тренировочный план и вполне эффективно проводить тренировки дома. В апреле из-за пандемии у меня еще не было ни одного турнира. Но я надеюсь, что Олимпиада-2020 все же состоится. Мы продолжаем тренироваться, и идем к своей мечте, — комментировала свои домашние тренировки весной 2020 года Татьяна Кудашова. — Занимайтесь спортом дома, не впадайте в панику, будьте позитивными, читайте книги, развивайтесь.

ДОСЬЕ «КП»

Татьяна Минина (Кудашова), 24 года. Рост — 170 см, Вес — 57 кг. Заслуженный мастер спорта. Дважды серебряный призер чемпионатов мира (2017, 2019), многократная чемпионка Европы. Для Татьяны это первые Олимпийские игры в спортивной карьере. Она единственная россиянка, которая представляет Россию на Олимпиаде-2020, поскольку получила олимпийскую лицензию благодаря победе на чемпионате Европы, «серебру» чемпионата мира и успешным высуплениям на других крупных международных турнирах.

Вместе с Татьяной Мининой в Японию прилетели еще две челябинки — Кристина Прокудина (она будет спарринг-партнером Татьяны) и Маргарита Близнякова (выступит в показательном, демонстрационном виде — командном смешанном турнире). В Японии также будет работать и тренер сборной России, он же наставник Татьяны Мининой Александр Энс.

Татьяна Минина — студентка магистратуры УралГУФК.

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