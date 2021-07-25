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Спорт25 июля 2021 16:47

Татьяна Минина в тхэквондо: Интересные факты из жизни серебряной медалистки Олимпиады в Токио

Воспитанница челябинской школы пришла в боевое искусство из художественной гимнастики
Алексей МИКУШИНАлексей МИКУШИН
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Татьяна Минина - серебрынй призер Олимпиады-2020 в Токио. Фото соцсети.

Татьяна Минина - серебрынй призер Олимпиады-2020 в Токио. Фото соцсети.

На Олимпийском турнире в Токио Татьяна Минина дошла до финала, где уступила американке Анастасии Золотич (весовая категория до 57 кг) и завоевала серебряную медаль. Это несомненный успех южноуральского спорта и челябинской школы тхэквондо. Татьяна стала единственной российской тхэквондисткой, которая сумела отобраться на Олимпиаду-2020 в Токио. Как складывалась спортивная карьера Татьяны Мининой (Кудашовой). «Комсомолка» подобрала несколько любопытных фактов.

ТРЕНИРОВКИ НЕ ПРОПУСКАЕТ

Татьяну Минину (в девичестве Кудашова) в четыре года мама отдала в художественную гимнастику. Пять лет Таня упорно тренировалась в этом виде спорта, пока в 9 лет случайно не пришла с подружкой в секцию тхэквондо. Так просто, за компанию. А тренер взял да и поставил девчонку в общий строй. Сказал, чтобы завтра снова приходила на тренировку. Так и осталась в тхэквондо за компанию. Но дела пошли в году. Уже через года три Таня стала выигрывать городские, областные, зональные турниры. Позже стала призером юношеских и молодежных чемпионатов Европы, Юношеских Олимпийских игр.

Татьяна пришла в тхэквондо из художественной гимнастики. Фото соцсети.

Татьяна пришла в тхэквондо из художественной гимнастики. Фото соцсети.

Сейчас в активе 24-летней Татьяны Мининой титулы многократной чемпионки России, она многократная победительница чемпионатов Европы и дважды серебряный призер чемпионата мира. Тренируется под руководством заслуженного тренера России Александра Энса и Анны Селютиной.

Директор спортшколы «Коре» Максим Карпов в интервью «Комсомольской правде» рассказал, что Татьяна очень редко пропускала тренировки:

— В Тане соединились, на мой взгляд, несколько хороших для спортсмена качеств — позитивный настрой и большая целеустремленность, нацеленность на результат. Это помогает ей добиваться успехов.

Сама Татьяна, отвечая на вопрос «Комсомолки», а помогут ли ей занятия тхэквондо в темном переулке — если на нее вдруг кто-то попытается напасть, посмеялась — «я, наверное, постараюсь просто убежать».

На Олимпиаде-2020 Татьяна Минина завоевала "серебро". Фото ОКР.

На Олимпиаде-2020 Татьяна Минина завоевала "серебро". Фото ОКР.

СПЛОШНЫЕ СВАДЬБЫ

Супруг Татьяны 28-летний челябинец Константин Минин тоже спортсмен титулованный — чемпион и призер чемпионатов мира, бронзовый медалист чемпионата Европы. Татьяна и Константин хоть и из разных спортивных школ — из «Коре» и «Буревестник», но часто вместе выезжали на соревнования, много общались, а потом и подружились. Стали жить вместе еще года четыре назад, а расписаться решили в пандемийный 2020-й год. На самоизоляции никаких тренировочных сборов, соревнований. Вот и приняли решение официально создать семью. Кстати, брат Константина Вячеслав женат на тхэквондистке из Санкт-Петербурга Дарье. Она тоже носит фамилию мужа — Минина. Вячеслав — чемпион России, победитель первенства Европы среди молодежи.

Татьяну и Константина подружил спорт. Фото соцсети.

Татьяну и Константина подружил спорт. Фото соцсети.

Семейственность в тхэквондо почти традиция. Бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне 2012 года, четырехкратная чемпионка Европы, призер чемпионатов мира челябинка Анастасия Барышникова в 2016 году вышла замуж за вице-чемпиона Олимпийских игр 2016 года, бронзового призера Олимпиады в Лондоне тхэквондиста Алексея Денисенко. Титулованная пара поселилась на родине мужа — в Батайске (Ростовская область).

В 2012 году первую Олимпийскую медаль в тхэквондо для страны и Южного Урала завоевала Анастасия Барышникова. Это была бронзовая награда.

Дальше еще романтичнее. Победительница и призер чемпионатов мира и Европы челябинка Ольга Иванова (первая российская чемпионка мира в тхэквондо) на тренировочных сборах познакомилась с представителем сборной Греции Андреасом Саламидисом (Андреас раньше жил в Узбекистане- его отец грек, мама русская, позже семья эмигрировала в Грецию). Роман закрутился не сразу. Ольга и Андреас продолжали встречаться на турнирах, но потом поняли, что не могут жить друг без друга. Сыграли свадьбу. В августе прошлого года у них родился сынишка. Назвали Константином. Сейчас Ольга вместе с супругом отдыхают в Греции, но живут на родине спортсменки — в Челябинске. Ольга уже закончила спортивную карьеру, сейчас работает тренером.

Именитая челябинка Ольга Иванова вышла замуж за тхэквондиста сборной Греции Андреаса Саламидиса. Фото соцсети.

Именитая челябинка Ольга Иванова вышла замуж за тхэквондиста сборной Греции Андреаса Саламидиса. Фото соцсети.

ВМЕСТО ЦВЕТОВ — КОРМ ДЛЯ ПРИЮТОВ

Константин Минин и Татьяна Кудашова на свою свадьбу попросили приглашенных друзей и родственников вместо цветов и подарков принести корм для собак. Набралось с несколько десятков больших упаковок.

Татьяна рассказала, что где-то в интернете она увидела, что одна пара молодоженов решили так помочь приютам для бездомных собак. Предложила мужу, он был не против. Гостям разослали приглашения с такой просьбой, но и сказали свою просьбу лично. Все откликнулись. Весь корм отдали в приют.

На свадьбу Татьяна и Константин Минины попросили вместо цветов и подарков подарить корм для приютов собак. Фото соцсети.

На свадьбу Татьяна и Константин Минины попросили вместо цветов и подарков подарить корм для приютов собак. Фото соцсети.

Недавно Татьяна и Константин купили квартиру в таунхаусе, но пока в новое жилье не переехали. После Олимпиады плотно займутся обустройством квартиры.

«НЕ ОДИН ДОМА»

В прошлом году на самоизоляции Татьяна и Константин стали участниками телевизионного проекта «Не один дома». Их домашние тренировки показали по федеральному каналу. Константин выступал в качестве тренера, а Татьяна крутит велотренажер, отрабатывала серии ударов. После разминки молодые люди даже устраивают небольшие спарринги прямо у себя в комнате.

На самоизоляции Татьяна и Константин Минины успешно тренировались дома. Фото соцсети.

На самоизоляции Татьяна и Константин Минины успешно тренировались дома. Фото соцсети.

— Мы тренируемся вместе с Константином, и нам, как спортсменам, намного проще составить для себя тренировочный план и вполне эффективно проводить тренировки дома. В апреле из-за пандемии у меня еще не было ни одного турнира. Но я надеюсь, что Олимпиада-2020 все же состоится. Мы продолжаем тренироваться, и идем к своей мечте, — комментировала свои домашние тренировки весной 2020 года Татьяна Кудашова. — Занимайтесь спортом дома, не впадайте в панику, будьте позитивными, читайте книги, развивайтесь.

ДОСЬЕ «КП»

Татьяна Минина (Кудашова), 24 года. Рост — 170 см, Вес — 57 кг. Заслуженный мастер спорта. Дважды серебряный призер чемпионатов мира (2017, 2019), многократная чемпионка Европы. Для Татьяны это первые Олимпийские игры в спортивной карьере. Она единственная россиянка, которая представляет Россию на Олимпиаде-2020, поскольку получила олимпийскую лицензию благодаря победе на чемпионате Европы, «серебру» чемпионата мира и успешным высуплениям на других крупных международных турнирах.

Вместе с Татьяной Мининой в Японию прилетели еще две челябинки — Кристина Прокудина (она будет спарринг-партнером Татьяны) и Маргарита Близнякова (выступит в показательном, демонстрационном виде — командном смешанном турнире). В Японии также будет работать и тренер сборной России, он же наставник Татьяны Мининой Александр Энс.

Татьяна Минина — студентка магистратуры УралГУФК.

Расписание выступлений спортсменов из Челябинска на Олимпиаде в Токио 2021: когда болеть за наших (подробно).

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