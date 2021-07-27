В челябинском СИЗО покончил с собой член ОПГ, нападавшей на бизнесменов

Осужденного нашли без признаков жизни Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В челябинском СИЗО №1 покончил с собой 50-летний мужчина, осужденный за разбой и бандитизм. В пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области подтвердили информацию о самоубийстве.

— 26 июля обнаружен осужденный 1971 года рождения без признаков жизни. Медработниками были проведены реанимационные мероприятия, но положительного результата они не дали. Следов насильственной смерти не выявлено, — уточнили в ГУФСИН.

Сейчас сотрудниками ГУФСИН проводится внутренняя проверка. Тем временем СК начал доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Известно, что осужденный был членом ОПГ, совершавшей нападения на предпринимателей в Челябинске. 22 июня областной суд вынес приговор шести участникам этой преступной группы, назначив им от 8 лет 3 месяцев до 22 лет колонии строгого режима за участие в банде (ч. 2 ст. 209 УК РФ), разбой (п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ), незаконные, хранение, перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 2 ст. 222 УК РФ).

— Действуя в составе банды с применением огнестрельного оружия, в том числе автомата с прибором для бесшумной стрельбы, они совершили разбойное нападение на предпринимателей и сопровождающих их лиц, похитив около 67 млн рублей. В 2016 году они совершили разбойное нападение еще на двоих предпринимателей, похитив не менее 16 млн рублей, — сообщала тогда старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. — Кроме того, соучастники приобретали и перевозили огнестрельное оружие и боеприпасы.

Отметим, что это уже второй известный случай суицида в СИЗО №1 за последний месяц. Ранее там свел счеты с жизнью бывший силовик, жестоко зарезавший экс-супругу из ревности. Подробности страшной истории — по ссылке.

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