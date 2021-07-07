Экс-росгвардеец, жестоко зарезавший бывшую жену из ревности, покончил с собой в СИЗО Челябинска

Мужчина убил бывшую супругу у нее на работе, в хостеле Фото: кадр с видео

Бывший боец СОБРа, жестоко расправившийся со своей супругой, покончил с собой в следственном изоляторе. Информацию об этом КП-Челябинск сообщили сразу несколько источников.

В ГУФСИН по Челябинской области подтвердили, что в СИЗО №1 был случай суицида, но без указания персональных данных.

— 5 июля в одной из камер СИЗО был обнаружен без признаков жизни мужчина 1986 года рождения, обвиняемый в совершении убийства, — сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области.

Напомним, он был арестован по обвинению в убийстве супруги. Трагедия произошла 14 июня в одном из хостелов Челябинска, где работала жертва. Силовик (тогда еще действующий сотрудник СОБРа) пришел туда в костюме рабочего. Сначала он выплеснул бывшей жене в лицо краску, затем нанес множество ударов в область шеи и груди. Расправа продолжалась около 30 секунд. Окровавленная женщина нашла в себе силы дотянуться до телефона и вызвать скорую, но скончалась по дороге в больницу.

На следующий день, 15 июня, Калининский районный суд отправил силовика в СИЗО. Мужчина просил домашний арест: в суде он признал вину и представил ряд грамот о премировании за боевые заслуги.

Пара официально развелась несколько месяцев назад, но разъехались еще раньше. У них остались двое детей — 13-летний мальчик и 6-летняя девочка. До трагедии сын жил с отцом, а дочь оставалась с матерью. В суде силовик заявил, что убил экс-супругу из ревности.

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