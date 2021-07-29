Курганский депутат отказался от мандата после охоты, где снегоходом давили волка

Дениса Хахалова уже исключили из рядов "Единой России" за историю с волком. Фото: кадр из видео, Курганская областная дума.

Депутат Курганской областной думы Денис Хахалов принял решение о сложении своих полномочий после скандальной охоты, на которой снегоходом давили волка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

— В аппарат Курганской областной думы поступило заявление о досрочном сложении полномочий депутата Дениса Хахалова. В ближайшее время оно будет рассмотрено на внеочередном заседании областной думы, — говорится в сообщении. — Причиной такого решения стал резонанс вокруг нашумевшей охоты на волков, в которой участвовал Денис Хахалов.

Сейчас действия участников охоты рассматривает Следственный комитет. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Председатель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов подчеркивает, что депутат после такой резонансной истории заниматься своей работой уже не сможет.

— К народным избранникам граждане традиционно предъявляют повышенные требования, и это абсолютно правильно, так и должно быть. Поэтому полагаю, что решение Хахалов принял верное, – сказал Дмитрий Фролов.

Напомним, в сети появилось видео, где мужчины переезжают на снегоходе волка. Сам Денис Хахалов в разговоре с журналистами объяснил это самообороной. Только вот происходящее на видео говорит о другом: животное истекает кровью и пытается зажать в зубах ружье, которое один из охотников начинает тыкать ему в морду.

— Давай я тебя сниму! Затолкай дуло! — бодро предлагает другой охотник.

— Вот это сафари! — смеются участники видео.

Инцидент стоил Денису Хахалову партийной карьеры — его исключили из «Единой России» «за дискредитацию партии». Соответствующий документ опубликовал заместитель секретаря генсовета Александр Хинштейн.

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