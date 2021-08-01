Легкоатлетка из Челябинска в составе сборной России по регби-7 выступила на Олимпиаде-2020

Дарья Шестакова начала заниматься спортом в Челябинске. Фото федерации регби России

На Играх в Токио Челябинскую область представляют восемь спортсменов в шести видах спорта. На счету южноуральцев уже есть «серебро» — медаль на Олимпийском турнире в тхэквондо завоевала Татьяна Минина из Челябинска.

В Токио выступают и другие южноуральские атлеты, которые, правда, сейчас представляют другие регионы. Так, Кирилл Писклов начинал заниматься спортом в Челябинске (баскетбол) завоевал «серебро» на турнире Олимпиады-2020 по стритболу. Сейчас Кирилл представляет Свердловскую область, выступая за клуб «Уралмаш».

Еще одна челябинка Дарья Шестакова выступает на Играх в Токио в регби-7. Дарья родилась в Украине, а потом вместе с родителями переехала в Челябинск. Училась в школе №138, занималась легкой атлетикой, стала кандидатом в мастера спорта в прыжках с шестом. Ее сестра-близнец Арина сейчас также входит в состав регбийной сборной России (она трехкратная чемпионка Европы). Арина недавно стала мамой и не смогла участвовать в Олимпийском турнире. Дарья же прошла весь турнир. Правда, побороться за медали не удалось. Российская команда вышла в 1/4 финала, но уступила Новой Зеландии.

Дарья Шестакова (на фото слева) с Олимпийской чемпионкой в беге на 800 метров челябинкой Марией Савиновой. Фото из архива С. Ларионова.

Сборная России в матче за 5-8 места, к сожалению, не смогла занять более высокую позицию. В итоге — восьмое место.

— Дарья вместе с сестрой-близняшкой занималась легкой атлетикой, но потом решила перейти в регби-7. В этот вид переходят девчата из разных видов спорта. Это обычная практика. Из нашей школы вышло много известных спортсменов. Серебряный призер Олимпиады-2020 в баскетболе 3х3 Кирилл Писклов также учился в 138-й школе. Сейчас сестры живут в Москве. Выступают за клуб ЦСКА, — рассказал бывший учитель физической культуры челябинской школы №138 Сергей Ларионов.

Расписание выступлений спортсменов из Челябинска на Олимпиаде в Токио 2021: когда болеть за наших (подробно).

Общий медальный зачет, последние новости о выступлении российских спортсменов, эксклюзивные материалы и интервью с Олимпийских Игр в Токио — 2020 вы можете найти на портале «КП — Спорт».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru