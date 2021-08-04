«Делают жизнь лучше»: Алексей Текслер дал старт конкурсу грантов губернатора

Благодаря гранту губернатора подопечные снежинского центра «Бумеранг добра» занимаются в бассейне. Фото: архив героя публикации.

Анна Широкова из Снежинска — мама особенного ребенка. Шесть лет назад она организовала центр «Бумеранг добра» — для помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня он объединяет более 150 семей.

ЧЕМ БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ТЕМ ЛУЧШЕ РЕЗУЛЬТАТ

«Бумеранг добра» по уровню оснащения и программ реабилитации способен конкурировать с коллегами из больших городов. Особенная радость — часы канистерапии, когда детишки общаются со специально обученными собаками, добрыми и жизнерадостными.

Центр живет только на пожертвования и гранты. В прошлом году снежинцы победили в первом конкурсе грантов губернатора Челябинской области.

— Мы открыли зал, оснащенный уникальными тренажерами для детей с особенностями развития; есть фитобар с кислородными коктейлями и травяными чаями; ребята занимаются в бассейне, — говорит Анна Широкова. — Чем больше возможностей реабилитации, тем выше результат.

ЗНАКОМСТВО С КРАСОТАМИ РОДНОГО КРАЯ

Еще один победитель конкурса грантов губернатора — проект экотропы «Роза ветров», реализованный в Кыштыме. Вдохновитель — настоящий патриот малой родины, заслуженный тренер России по спортивному ориентированию Андрей Акимов.

— Наша тропа рассчитана на шесть-семь часов путешествия в окрестностях поселка Слюдорудник. Все знают Таганай и его тропы, но и у нас, в окрестностях Кыштыма, такая же потрясающая красота. Скала Чертов Зуб у Слюдорудника, например, красива и в снегу, и летом, и на фоне осенней листвы. Благодаря гранту губернатора на экотропе мы установили стенды и баннеры, построили уголки отдыха. Туристов все больше: с началом пандемии люди переориентировались на путешествия внутри страны и региона. И нам есть что показать. И задумок много. Например, организовать велотропу, которая бы соединила Златоуст и Тургояк. Этот маршрут, кстати, уже есть — его нужно доработать. Представьте себе лесное путешествие на велосипеде, без выезда на шоссе. В Европе такие веломаршруты пролегают на 50 — 60 км. И мы можем сделать не хуже, — говорит Андрей Васильевич.

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПРОЕКТОВ

Поддерживать добрые и нужные общественные инициативы и проекты — принципиальная позиция губернатора. По поручению главы области впервые в истории не только региона — страны конкурс грантов для физлиц прошел по модели Фонда президентских грантов. Челябинская область стала первым регионом России, в котором через «одно окно» стали предоставляться сразу несколько видов губернаторских грантов.

Особенность масштабного мероприятия — его объективность. Независимую экспертизу представленных проектов проведут более 50 федеральных экспертов.

В прошлом году 186 проектов получили финансовую поддержку. Второго августа нынешнего года глава региона дал старт очередному конкурсу. Общий грантовый фонд превысил 135 млн руб.

К участию в конкурсе приглашаются НКО и активные совершеннолетние граждане, жители Челябинской области.

Новацией этого года станет поддержка проектов, рассчитанных на срок более чем в два года.

НКО региона могут получить гранты до 2,5 млн рублей; на реализацию долгосрочных проектов — до 5 млн рублей. Гранты для активных граждан составят до 265 тыс. руб.

Прием заявок на участие в I конкурсе завершится 6 сентября. Заявки формируются и представляются на сайте грантыгубернатора74.рф в электронной форме.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— В прошлом году было много замечательных инициатив. Всего 186 проектов получили поддержку. Каждый из них сделал мир и жизнь вокруг нас чуть лучше. У южноуральцев всегда много добрых идей, и мы продолжим их поддерживать. Даю старт конкурсу грантов губернатора Челябинской области для некоммерческих организаций и активных граждан 2021 года.

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