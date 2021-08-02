«Делают жизни лучше»: Текслер дал старт конкурсу грантов губернатора для НКО

Победитель конкурса грантов губернатороа-2020 - руководитель проекта "Другая медицина" Евгений Косовских. Он помогает тем, кому тяжелее всего - бездомным. Фото: архив Евгения Косовских.

В прошлом году в Челябинской области впервые и с большим успехом прошел конкурс грантов губернатора для некоммерческих организаций и активных граждан. Тогда финансовую поддержку получили 186 проектов. Челябинская область стала первым регионом России, в котором через «одно окно» стали предоставляться сразу несколько видов губернаторских грантов.

И вот глава региона объявил о старте нового конкурса. На официальной странице в сети Инстаграм он выложил видеообращение к жителям области, активным неравнодушным людям.

— Каждый проект, победивший в прошлом году, сделал мир и жизнь вокруг нас чуть лучше. У южноуральцев всегда много добрых идей, и мы продолжим их поддерживать. Даю старт конкурсу грантов губернатора Челябинской области для некоммерческих организаций и активных граждан-2021. Все подробности — на сайте грантыгубернатора74.рф, — сказал глава области.

Кстати, в этом году на софинансирование конкурса грантов губернатора регион получил больше 47 млн руб. из Фонда-оператора президентских грантов по развитию гражданского общества. Итого грантовый пул превысил 135 млн. руб.

Прием заявок на участие в конкурсе-2021 завершится 6 сентября; отправлять заявку следует в электронной форме на сайт грантыгубернатора74.рф.

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