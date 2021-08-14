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Дом. Семья14 августа 2021 7:00

Зоопсихолог объяснила, что чувствует кошка, пока хозяев нет дома

Почему питомцы пакостят, ложатся на вещи и весь день спят?
Галина ФЕДОРЧЕНКОГалина ФЕДОРЧЕНКО
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Кошки не всегда любят, когда дома никого нет

Кошки не всегда любят, когда дома никого нет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Раньше кошки были сами по себе и любили одиночество, даже если жили с людьми. А теперь и уличным котикам нужен контакт с прохожими. Почему усатые стали зависимы от нас? Чем занимаются, пока хозяев нет дома? Что хотят сказать, когда портят мебель и обои? И как показывают, что соскучились? Объясняет челябинский ветврач и зоопсихолог Олеся Силина.

Почему после ухода хозяина они идут спать?

Думаете, после ухода хозяина кошка ложится спать, чтобы скоротать время? Как бы не так

Думаете, после ухода хозяина кошка ложится спать, чтобы скоротать время? Как бы не так

Фото: Евгения ГУСЕВА

Как только за человеком закрывается входная дверь, у кошки наступает сончас. Некоторые связывают это с желанием скоротать время до возвращения хозяина, но зоопсихологи не видят в этом никакого умысла.

— У кошек потребность во сне больше, чем у людей. Они тратят 90% энергии во время охоты и добывания еды. Интенсивно и короткими сессиями. И когда мы уходим, у кошек есть возможность отдохнуть, потому что их никто не будет трогать. Они нуждаются в таком пространстве.

Во время самоизоляции тяжелее всего было котикам. Фото: открытый источник

Во время самоизоляции тяжелее всего было котикам. Фото: открытый источник

О том, что мурлыки любят бывать одни, понимает каждый владелец. Над темой личного пространства у кошек шутили прошлой весной, когда люди сидели на самоизоляции взаперти с питомцами. Тогда в соцсетях разлетелись вот эти мемы.

Некоторые питомцы сильно нервничали. Фото: открытый источник

Некоторые питомцы сильно нервничали. Фото: открытый источник

А вот когда кошки ложатся на ваши вещи, это можно расценивать как признание в любви. Потому что делают это они, когда по вас скучают.

Зачем пакостят?

Некоторые хвостатые дерут обои и растаскивают по квартире мусор, пока дома никого нет. Хозяева воспринимают это хулиганство как личную обиду. Считают, что так кошки показывают им свою нелюбовь.

Зоопсихолог уверяет, что в отличие от кота Саймона, наши питомцы никогда не хотят нам отомстить или напакостить. Комикс: открытый источник

Зоопсихолог уверяет, что в отличие от кота Саймона, наши питомцы никогда не хотят нам отомстить или напакостить. Комикс: открытый источник

Олеся Силина уверяет: то, что на наш взгляд пакость, для кошек — создание среды. Они строят для себя условия, чтобы играть, точить когти и охотиться. Возможно, имеющихся дома приспособлений им не хватает.

Позаботьтесь, чтобы у котика были все необходимое для развития и развлечений

Позаботьтесь, чтобы у котика были все необходимое для развития и развлечений

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Чтобы пакостей стало меньше, ветеринарный врач советует зонировать пространство для игр, еды, затачивания когтей и туалета. А еще использовать в квартире нескользящие полочки и обязательно играть с котиками. Для них видотипична охота с настиганием добычи, так что про лазер лучше забыть.

— Возьмите коробку из-под обуви, накидайте туда вкусняшек, сверху закидайте смятыми шуршащими бумажками — и вот аттракцион. А если в нескольких коробках сделаете ходы и склеите, будет вообще Диснейленд, — советует зоопсихолог.

Как еще дома создать условия для кошки?

Так как котики стали социальными животными, им нужно общение. И в идеале — с себе подобными. В противном случае человек для питомца становится центром вселенной, ограничивающим его в выборе действий.

— Сейчас правильнее заводить хотя бы двух кошек. Это не значит, что мы не будем им нужны и интересны. Просто жизнь кошки обогатится. Животным нужно ощущение контроля над окружающей средой, когда они могут проявить видотипичное поведение, — объясняет Олеся Силина.

В идеале кошек должно быть несколько

В идеале кошек должно быть несколько

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Она рекомендует предоставить хвостатым выбор. Есть не только из миски, как обычно, но и искать лакомства и доставать их из игрушки-кормушки.

— С нашей точки зрения это развлечение, но для них — необходимый компонент жизни, чтобы быть счастливыми, — подчеркнула зоопсихолог.

Как показать им свою любовь и понять, что это взаимно?

Зоопсихолог советует не трогать кошку, если она всем видом показывает отсутствие настроения

Зоопсихолог советует не трогать кошку, если она всем видом показывает отсутствие настроения

Самое важное, что нужно учитывать при общении с котиками — не навязывать свой контакт. Не всегда животное хочет, чтобы его гладили или брали на руки. Иногда они приходят к хозяину, чтобы понаблюдать за ним.

Это как с людьми: сегодня мы хотим общаться, а завтра нет. Но если человек говорит о своем настроении словами, то кошка показывает действиями. Например, сторонится гладящей руки, отворачивается, нюхает или часто моргает.

— Часто хозяева удивляются: «Она же тогда совсем к нам не подойдет, и мы не будем ее гладить». Но тут наоборот: когда кошка поймет, что у нее есть выбор, она будет чаще подходить. И делать это по своему желанию.

Хотите подружиться с кошкой? Больше с ней играйте

Хотите подружиться с кошкой? Больше с ней играйте

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бывает, что хозяев у кошки несколько, но привязана она только к одному: ложится на его вещи, просится на руки, дает себя погладить. Ветврач говорит, что это нормально. Котиков могут смущать позы, действия, запах и даже тембр голоса.

Чтобы подружиться с кошкой, нужно с ней играть. Тогда она поймет, что ей ничего не угрожает. Когда человек проводит с ней и дает выбор самой принимать решения, кошка расценивает это как любовь, уверяет зоопсихолог.

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