Кошки не всегда любят, когда дома никого нет
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Раньше кошки были сами по себе и любили одиночество, даже если жили с людьми. А теперь и уличным котикам нужен контакт с прохожими. Почему усатые стали зависимы от нас? Чем занимаются, пока хозяев нет дома? Что хотят сказать, когда портят мебель и обои? И как показывают, что соскучились? Объясняет челябинский ветврач и зоопсихолог Олеся Силина.
Думаете, после ухода хозяина кошка ложится спать, чтобы скоротать время? Как бы не так
Фото: Евгения ГУСЕВА
Как только за человеком закрывается входная дверь, у кошки наступает сончас. Некоторые связывают это с желанием скоротать время до возвращения хозяина, но зоопсихологи не видят в этом никакого умысла.
— У кошек потребность во сне больше, чем у людей. Они тратят 90% энергии во время охоты и добывания еды. Интенсивно и короткими сессиями. И когда мы уходим, у кошек есть возможность отдохнуть, потому что их никто не будет трогать. Они нуждаются в таком пространстве.
Во время самоизоляции тяжелее всего было котикам. Фото: открытый источник
О том, что мурлыки любят бывать одни, понимает каждый владелец. Над темой личного пространства у кошек шутили прошлой весной, когда люди сидели на самоизоляции взаперти с питомцами. Тогда в соцсетях разлетелись вот эти мемы.
Некоторые питомцы сильно нервничали. Фото: открытый источник
А вот когда кошки ложатся на ваши вещи, это можно расценивать как признание в любви. Потому что делают это они, когда по вас скучают.
Некоторые хвостатые дерут обои и растаскивают по квартире мусор, пока дома никого нет. Хозяева воспринимают это хулиганство как личную обиду. Считают, что так кошки показывают им свою нелюбовь.
Зоопсихолог уверяет, что в отличие от кота Саймона, наши питомцы никогда не хотят нам отомстить или напакостить. Комикс: открытый источник
Олеся Силина уверяет: то, что на наш взгляд пакость, для кошек — создание среды. Они строят для себя условия, чтобы играть, точить когти и охотиться. Возможно, имеющихся дома приспособлений им не хватает.
Позаботьтесь, чтобы у котика были все необходимое для развития и развлечений
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Чтобы пакостей стало меньше, ветеринарный врач советует зонировать пространство для игр, еды, затачивания когтей и туалета. А еще использовать в квартире нескользящие полочки и обязательно играть с котиками. Для них видотипична охота с настиганием добычи, так что про лазер лучше забыть.
— Возьмите коробку из-под обуви, накидайте туда вкусняшек, сверху закидайте смятыми шуршащими бумажками — и вот аттракцион. А если в нескольких коробках сделаете ходы и склеите, будет вообще Диснейленд, — советует зоопсихолог.
Так как котики стали социальными животными, им нужно общение. И в идеале — с себе подобными. В противном случае человек для питомца становится центром вселенной, ограничивающим его в выборе действий.
— Сейчас правильнее заводить хотя бы двух кошек. Это не значит, что мы не будем им нужны и интересны. Просто жизнь кошки обогатится. Животным нужно ощущение контроля над окружающей средой, когда они могут проявить видотипичное поведение, — объясняет Олеся Силина.
В идеале кошек должно быть несколько
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Она рекомендует предоставить хвостатым выбор. Есть не только из миски, как обычно, но и искать лакомства и доставать их из игрушки-кормушки.
— С нашей точки зрения это развлечение, но для них — необходимый компонент жизни, чтобы быть счастливыми, — подчеркнула зоопсихолог.
Зоопсихолог советует не трогать кошку, если она всем видом показывает отсутствие настроения
Самое важное, что нужно учитывать при общении с котиками — не навязывать свой контакт. Не всегда животное хочет, чтобы его гладили или брали на руки. Иногда они приходят к хозяину, чтобы понаблюдать за ним.
Это как с людьми: сегодня мы хотим общаться, а завтра нет. Но если человек говорит о своем настроении словами, то кошка показывает действиями. Например, сторонится гладящей руки, отворачивается, нюхает или часто моргает.
— Часто хозяева удивляются: «Она же тогда совсем к нам не подойдет, и мы не будем ее гладить». Но тут наоборот: когда кошка поймет, что у нее есть выбор, она будет чаще подходить. И делать это по своему желанию.
Хотите подружиться с кошкой? Больше с ней играйте
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Бывает, что хозяев у кошки несколько, но привязана она только к одному: ложится на его вещи, просится на руки, дает себя погладить. Ветврач говорит, что это нормально. Котиков могут смущать позы, действия, запах и даже тембр голоса.
Чтобы подружиться с кошкой, нужно с ней играть. Тогда она поймет, что ей ничего не угрожает. Когда человек проводит с ней и дает выбор самой принимать решения, кошка расценивает это как любовь, уверяет зоопсихолог.
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