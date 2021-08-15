На Российской в Челябинске сгорел четвертый столетний дом на месте, где собираются строить небоскреб

Догорел полностью буквально за час. Фото: Юрий Латышев

Сегодня в районе 17 часов диспетчеру поступило сообщение о пожаре в Челябинске в доме 94 по улице Российской. За 40 минут деревянное одноэтажное строение полностью сгорело. При разборе завалов пожарные обнаружили тело, личность погибшего устанавливается.

Здание на Российской было заброшенным. Это не первое возгорание в столетних домах по этой улице. 10 мая сгорело строение №82.

— Этот дом был построен в 1920-е годы. В мае 1921 года дом, который был на этом месте сгорел, как и десятки других в этом квартале. Сгоревший сегодня дом построили на фундаменте старого. 13 июня я вместе с сотрудником исторического музея обследовали этот дом и в подвале были найдены дореволюционные бутылки и склянки, чудом сохранившиеся после пожара 1921 года. В бутылках внутри были обгоревшие щепки, — рассказал краевед Юрий Латышев.

Как ранее писала “Комсомолка”, этот и другие дома планируют сносить ради строительства 55-этажного небоскреба. Это уже четвертый заброшенный дом на Российской, который сгорел за последние 3,5 месяца.

— Я удивлен, что прокуратура, полиция и администрация города не принимают никаких мер по сносу расселенных домов, — говорит Юрий Латышев.

Среди завалов пожарные нашли тело. Фото: Юрий Латышев

Фото: Юрий Латышев

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