Техника не может пройти: в Челябинской области собирают добровольцев для борьбы с пожаром возле детского лагеря

Носить воду для тушения пожара придется вручную. Фото: ГУ МЧС Башкортостана

В Челябинской области объявили о сборе добровольцев для тушения природного пожара. Горит лес в Абзелиловском районе Башкортостана — недалеко от Магнитогорска и всего в километре от детского лагеря «Горное ущелье».

В администрации лагеря просят о помощи молодых и сильных людей: поднимать в гору воду для тушения придется вручную, так как техника не может туда проехать. Добровольцев предупреждают о необходимости надеть защитную одежду с длинными танинами и рукавами, обязательно взять перчатки и обуться в кирзовые сапоги или берцы. Сбор волонтеров назначен на 12:00 на автостоянке «Горного ущелья».

Добровольцев для борьбы с огнем начали собирать в магнитогорском «Союзе молодых металлургов». В общественной организации попросили откликнуться мужчин. С собой пожарным-волонтерам рекомендуют взять лопаты, питьевую воду и пустые пятилитровые бутылки.

Напомним, пожар начался 15 августа недалеко от деревни Зеленая поляна, где находятся детский лагерь «Горное ущелье» и горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск».

Из лагеря эвакуировали на девяти автобусах 837 человек, в том числе 750 детей.

Детей, прибывших на отдых из Магнитогорска, отпустили домой: за ними приехали родственники.

Дети из более отдаленных районов находятся сейчас в санатории «Юбилейный», доме отдыха «Березки» и учебно-оздоровительном центре «Юность».

— Сегодня дети и педагоги отдыхают. Завтра утром они приедут в детский лагерь «Уральские зори», где для них будет организовано питание и различные мероприятия: спорт, творчество, просмотр фильмов, консультации психологов, — сообщили в администрации «Горного ущелья».

Как рассказали в ГУ МЧС Башкортостана, на тушение пожара отправили 72 человека и 36 единиц техники. Огонь распространился на 15 гектаров. За ситуацией следит специально созданный оперативный штаб, пока удается избежать угрозы перехода пожара на жилую зону.

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