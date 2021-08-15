Дети из Магнитогорска, которых эвакуировали из лагеря из-за угрозы лесных пожаров, вернулись домой

750 детей разместили в кинозале. Фото: ДООЦ "Горное ущелье"
По последним данным МЧС Республики Башкортостан, лесной пожар на территории Абзелиловского района в 1 км от детского лагеря «Горное ущелье» до сих пор не локализован. Территория оздоровительного центра, из которого сегодня утром, 15 августа, эвакуировали детей и весь персонал, оцеплена пожарными. При этом, как отмечают в ведомстве, угрозы населенным пунктам и детским лагерям нет.
— На оперативном собрании штаба было принято решение вывезти детей, отдыхающих в 4 смене в ДООЦ «Горное ущелье» за территорию лагеря на пару дней, — сообщила администрация лагеря «Уральские зори», куда эвакуировали 750 детей и 87 сотрудников.
Дети из других городов остаются в лагере.
— Дорогие родители, не волнуйтесь, у нас все хорошо. Для желающих был организован просмотр фильмов и мультфильмов в досуговом центре «Калейдоскоп» (в двух залах).
Некоторые отряды прошли веревочный городок «Индейская тропа». У нас мастер-классы по оригами, игры на свежем воздухе и просто отрядные беседы.
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Фото: ДООЦ "Горное ущелье"
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