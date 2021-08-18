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Общество18 августа 2021 9:03

Реновация во имя науки и образования: в Челябинске появится межвузовский кампус мирового уровня

Важное для развития региона решение принято на заседании Правительства РФ.
Ольга АНТОНОВАОльга АНТОНОВА
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Продвижением проекта кампуса на федеральном уровне губернатор Алексей Текслер занимался лично. Фото: gubernator74.ru

Продвижением проекта кампуса на федеральном уровне губернатор Алексей Текслер занимался лично. Фото: gubernator74.ru

Уже в следующем году в стране начнется строительство 14 кампусов, или научно-образовательных центров. Решение принято на заседании Правительства РФ по руководством премьер-министра Михаила Мишустина.

— Программу начинаем в Год науки и технологий по поручению Президента. Из почти 30 заявок, которые поступили от регионов, к сегодняшнему дню отобраны лучшие восемь. Это проекты кампусов национального масштаба и действительно мирового уровня. Они дадут дополнительный стимул развитию территорий Российской Федерации. Совместно с представителями бизнеса мы должны построить не просто новую инфраструктуру. Кампусы станут точками притяжения талантливой молодежи со всей России и из-за рубежа. Их появление — от Дальнего Востока до Калининграда — создаст интеллектуальный пояс для развития науки и технологий, а также опережающего экономического роста, — сказал Мишустин.

Проект межвузовского кампуса в Челябинске вошел в ТОП готовых с реализации уже в следующем году. Его продвижением на федеральном уровне занимался лично губернатор Алексей Текслер. Кампус станет детищем синергии ведущих вузов региона. Научная коллаборация университетов послужит развитию экономики и промышленности.

— Это очень хорошая новость для региона. Кампус — новый современный объект, отличающийся открытой архитектурой, что очень важно для развития городской среды, — говорит Алексей Текслер. — Но, в первую очередь, новый межвузовский кампус — это пространство, где наша молодежь будет получать новые знания. Это абсолютно новые компетенции, которые мы заложим в программу кампуса. Молодежь будет связывать свое будущее с регионом; наши высокобалльники не поедут в другие большие вузы, а останутся здесь. Учебная программа, научная программа — все это новый кампус. Для развития региона это одна из важнейших новостей. Мы прошли отбор в числе первых регионов, и я уверен, мы этот проект реализуем.

Корпуса вырастут на реновируемых территориях ЮУрГУ и прилегающих площадях ЧелГУ. Фото: gubernator74.ru

Корпуса вырастут на реновируемых территориях ЮУрГУ и прилегающих площадях ЧелГУ. Фото: gubernator74.ru

Критериями для отбора стали интеграция проекта в городскую среду, потребность в проживании для 2,5 тыс. человек, участие вузов региона в программе развития высшего образования «Приоритет-2030». Финансирование реализации проектов кампусов будет вестись из разных источников. Бюджетный грант составит до 60% от стоимости проекта. Задействуют и средства частных инвесторов.

Архитектура кампуса базируется на принципе открытости. Фото: gubernator74.ru

Архитектура кампуса базируется на принципе открытости. Фото: gubernator74.ru

ИЗМЕНИТЬ ГОРОДСКУЮ СРЕДУ

Разместится кампус на реновируемых территориях ЮУрГУ, на землях ЧелГУ, около квартала L-Town. «Появятся научные, лабораторные и образовательные пространства. Предусмотрели открытую городскую сцену, конгрессно-выставочный комплекс, библиотеку, центр знаний, деловой центр, коворкинг-парк, лабораториум. И многое другое», — пишет губернатор в своем инстаграм-аккаунте.

Ректор ЧелГУ Сергей Таскаев назвал победу региона в федеральном конкурсе мощным тектоническим сдвигом, который позволит нашей области существенно изменить имидж и повысить привлекательность для жителей и инвесторов.

— Речь идет не просто о выделении средств на создание вузовской инфраструктуры, а о построении глобальной системы взаимодействия южноуральских университетов, производственных предприятий и власти. Только совместная эффективная работа позволит нам вывести на новый уровень научные исследования и обогатить область инновациями, при этом улучшив городскую среду.

Без активного участия губернатора Алексея Текслера, заинтересованного в обогащении области ресурсами и возможностями и готового лоббировать реализацию таких проектов на самом высоком уровне, эти планы остались бы на бумаге, и вузам пришлось бы потратить десятилетия на изменение парадигмы существования.

Ректор ЮУрГУ Александр Шестаков сообщил: новая межвузовская структура займется, в том числе, исследованиями по искусственному интеллекту, квантовым технологиям и робототехнике.

АНАЛОГ СКОЛКОВО

— Этот проект направлен на развитие 4-й индустриальной революции. В основе проекта работа ЮУрГУ с промышленностью, причем эта работа ведется давно. Университет работает с международными компаниями, такими как SMS Group — мировым лидером в области производства металлургического оборудования. Мы работаем с российскими компаниями, например, ММК. Проект будет иметь развитие на площадке L-Town, который я бы назвал аналогом Сколково.

Строительство начнется в следующем году. Фото: gubernator74.ru

Строительство начнется в следующем году. Фото: gubernator74.ru

ЦИФРА

126 100 квадратных метров

предусмотрено проектом под строительство кампуса в Челябинске. В том числе, для 5 тыс. мест для размещения и проживания студентов, научно-педагогических работников и научных сотрудников.

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