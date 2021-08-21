В центре Челябинска горит старинный дом, отреставрированный на «Том Сойер фесте»

Фото: читатель КП-Челябинск

В Челябинске сегодня вечером, 21 августа, загорелся деревянный дом, который отреставрировали в 2018 году в рамках фестиваля «Том Сойер фест». В настоящий момент на месте происшествия работают пожарные.

— Сегодня в 19.48 поступило сообщение о возгорании на ул. Российской, 80. На место направлены 4 автоцистерны. Здание заброшенное, не историческое. Пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Фото: читатель КП-Челябинск

Фото: читатель КП-Челябинск

Загоревшийся дом находится в пределах территории, где хотят построить 55-этажный небоскреб. Инициатором этого проекта является компания «Трест Апартаменты», которой владеет известный в Челябинской области бизнесмен Сергей Лакницкий (он же совладелец «Треста Магнитострой»).

Кроме того, на улице Российской, рядом с планируемым местом стройки, находится дома-объекты культурного наследия. Как рассказал краевед Юрий Латышев, это дома №80 и 106 — сейчас там живут люди. Еще одно здание — на Красноармейской, 31, исключенное из списка памятников, недавно сгорело.

Между тем, краеведа тревожит, что не решена судьба остальных частных домов на Российской, которые уже расселили. Так, на прошлой неделе сгорел дом №94. В мае вспыхнул дом №82 и пострадал соседний.

— Там создается криминальная ситуация. Администрация молчит, «Магнитострой» молчит, — возмущается краевед.

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