Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 23 августа 2021: Надежда Бабкина дала советы по повышению иммунитета

Надежда Бабкина приехала в Челябинск с концертом. Фото: читатель КП

В Челябинской области продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Но на сфере туризма и концертах это уже перестает отражаться. В выходные южноуральцам пришлось спасаться от жары на озерах, а в городе прошли масштабная сельскохозяйственная выставка и фестиваль-марафон «Песни России» с участием Надежды Бабкиной. Рассказываем последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 23 августа.

Концерт с лечебным эффектом

— Вижу, что вы все в масочках сидите, температурку измерили. Хочу спросить, дорогие мои, вы привились? — задала вопрос челябинцам Народная артистка России Надежда Бабкина, открывая марафон «Песни России».

— Мы должны не только физически лечиться, но и духовно, душевно. Например, такими встречами, песнями. Тогда наша иммунная система заработает и коллективный иммунитет поднимется, — добавила Надежда Бабкина.

Благотворительный концерт проводится по пригласительным билетам. Их получили сотрудники сфер культуры, образования, медицины. Надежда Бабкина призналась, что поездка была организована в кратчайшие сроки и до последнего были сомнения состоится ли тур, посвященный 15-летию фестиваля-марафона. В театре оперы и балета, где проходил концерт, свободных мест было мало, но на входе все проходили через кабину с антисептиком, всем измерили температуру и выдали маски.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Прививку по дороге в храм или на выставку

В Челябинске придумывают все новые и новые мотивации и места для вакцинации от коронавируса. На этой неделе машина реанимации была переоборудована в пункт вакцинации. Сделать прививку могли посетители выставки-ярмарки «Агро» возле ледовой арены «Трактор».

Реанимация? Нет, вакцинация! Фото: Кирилл САДЫКОВ

А еще можно было отметить Яблочный спас и обезопасить себя от последствий заболевания коронавирусом. В Свято-Васильевском храме пригласили привиться, послушать выступление медицинского работника ГКБ № 8 и протоиерея Сергея Севастьянова.

Помоги Бот

Жители Челябинской области теперь могут записаться на прием к терапевту или на вакцинацию от коронавируса через WhatsApp, Viber, Telegram и Вконтактe. С помощью мессенджеров можно также отменить запись к врачу, перенести визит на другое время или вызвать доктора на дом.

Для этого в Telegram нужно написать @miac74_122_bot, в Viber или WhatsApp отправить сообщение на номер +7 351 240-13-13, а во ВКонтакте написать в сообщения в группе vk.com/sluzhba122. Заявки обрабатывают автоматически.

Число заболевших в сутки приближается к 400. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Сколько стоит ПЦР

За ПЦР-тест на коронавирус пациентам платных медцентров в Челябинской области приходится отдавать от 1 до 3 тыс. рублей. Данные о ценах обнародовала региональная контрольно-счетная палата. Больше всего придется заплатить за срочный анализ. 8 частных клиник готовы выдать результаты ПЦР-теста в течение суток после взятия мазка, но стоить это будет от 2 до 3 тыс. рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru