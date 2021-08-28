«Вытащили сим-карту возле дома»: новые подробности исчезновения 14-летней школьницы в элитном поселке под Челябинском

Камера видеонаблюдения сняла, как Ева вышла из дома. Больше никаких зацепок нет. Фото предоставлено родителями

В Челябинске третий день ищут 14-летнюю Еву Богомазову. Семья живет в элитном поселке Вавиловец под Челябинском. Днем в четверг, 26 августа, она отпросилась погулять, а вечером, когда мама позвонила ей, телефон оказался выключен.

— Полиция «пробила» биллинг телефона. Последняя точка — возле нашего дома. Затем или она, или кто-то другой вытащил сим-карту, — рассказала мама девочки Кристина.

Ева сказала маме, что пойдет гулять с подругой, но, как выяснилось позднее, та отдыхает с родителями за границей. Другие девочки, с которыми она договорилась встретиться, рассказали, что она все отменила примерно за час до.

Конфликтов с родителями у нее не было. В начале августа рассталась с парнем, но они остались друзьями.

— Он сейчас тоже подключился к поискам, — отмечает мама. — Ева, наоборот, была очень спокойна. Правда, последние пару дней жаловалась, что плохо спала — не могла заснуть из-за жары.

Поселок Вавиловец считается спокойным, но при это он окружен лесом, где полиция постоянно ловит наркоманов. Могла ли Ева пойти в лес? Родители не знают.

— Весь город на ушах стоит. Подняли вокзал, аэропорт, никаких зацепок, — рассказал координатор поиска, волонтер «Легион-СПАС» Дмитрий Журавлев.

Сегодня в 13:00 объявлен сбор волонтеров в поселке Вавиловец. Место встречи: детская площадка возле памятника БМП-1, уточнили в «Легион-СПАС».

Ориентировка «Легион-СПАС»

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