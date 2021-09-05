Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 6 сентября 2021: кабинеты для постковидной реабилитации и заболевшие дети

Такой маски даже вирус испугается. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области коронавирус не берет ни холод, ни жара. С началом осени заболеваемость не снижается, а начало учебного года дало рост заражений среди детей. А впереди начало простудного сезона. Публикуем последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 6 сентября 2021 г.

Статистика по коронавирусу

С начала нового учебного года в регионе коронавирусом заболели уже три школьника. Всего диагноз с начала пандемии был поставлен 88 316 южноуральцам. Только за последний сутки ковид выявили у 371 человек. При этом растет смертность. По данным на ранее утро 6 сентября, за сутки от коронавируса скончались 20 человек.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Мотивация для вакцинации

К 1 сентября Челябинская область получила 79,8 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Власти решили мотивировать студентов на вакцинацию. Для этого мобильные бригады отправили в вузы. С собой на пары достаточно захватить паспорт, полис и СНИЛС.

График работы пунктов вакцинации такой:

ЮУрГУ

Ежедневно

на пр. Ленина, 81

9:00-16:00

на пр. Ленина, 82

8:00-18:00

ЮрГАУ

Среда, четверг

на пр. Ленина, 76

Понедельник, вторник, пятница

на ул. Энтузиастов, 15а

10:00-16:00

ЮУрГГПУ

Понедельник

на пр. Ленина, 69

Вторник, среда, четверг, пятница

на ул. Сони Кривой, 34

на ул. Бажова, 46А

10:00-16:00

ЮУГМУ

Понедельник, вторник, среда

на ул. Воровского, 64, главный корпус

8:30-10:00

Четверг, пятница

на ул. Воровского, 64, учебный корпус 2

13:00-16:00

УралГУФК

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница

на ул. Орджоникидзе, 1

10:00-16:00

ЧелГУ

Понедельник, вторник

на ул. Братьев Кашириных, 129

Среда

на ул. Молодогвардейцев, 70Б

Четверг

на ул. Молодогвардейцев, 57

Пятница

на пр. Победы, 162В

10:00-16:00

ЧГИК

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница

ул. Орджоникидзе, 36А

на 10:00-16:00

УРСЭИ

РАО

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница

на ул. Свободы, 155

10:00-16:00

РАНХиГС

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница

на ул. Комарова, 26

10:00-16:00

Финансовый университет при Правительстве РФ

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница

на ул. Работниц, 58

10:00-16:00

Российский государственный университет правосудия

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница

на ул. Энергетиков, 63А

10:00-16:00

МИДИС Институт дизайна и сервиса

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница

на ул. Ворошилова, 12

10:00-16:00

Южно-Уральский технологический университет

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница

на пр. Комсомольский, 113А

10:00-12:00

МГТУ им. Г.И. Носова

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница

Магнитогорск

13:00-15:00

Реабилитация после ковида

В Челябинской области восстановить здоровье после перенесенного коронавируса можно в нескольких санаториях. Но этой осень кабинеты физиолечения появятся при больницах и ФАПах. Об этом в эксклюзивном интервью радио «Комсомольская правда» рассказала учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020, жена губернатор Ирина Текслер. Она сообщила, что для постковидной реабилитации будет открыто 23 кабинета.

Ирина Текслер Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

День рождения в падемию

Несмотря на коронавирус, в Челябинске решили отметить 285-летие. Празднование растянется на несколько дней — будет концерты, спектакли, творческие встречи. Но о том, чтобы сходить на выступления звезд, придется забыть. От приглашения известных музыкантов и певцов власти отказались. К счастью, оставили салют.

Реконструкцию устроили в Никольской роще. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В прошедшие выходные уже открыли большой общественно-политический вернисаж и провели реконструкцию боев времен Великой Отечественной войны.

Программа празднования по ссылке.

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