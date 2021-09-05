Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 6 сентября 2021: кабинеты для постковидной реабилитации и заболевшие дети

Такой маски даже вирус испугается.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинской области коронавирус не берет ни холод, ни жара. С началом осени заболеваемость не снижается, а начало учебного года дало рост заражений среди детей. А впереди начало простудного сезона. Публикуем последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 6 сентября 2021 г.
Статистика по коронавирусу
С начала нового учебного года в регионе коронавирусом заболели уже три школьника. Всего диагноз с начала пандемии был поставлен 88 316 южноуральцам. Только за последний сутки ковид выявили у 371 человек. При этом растет смертность. По данным на ранее утро 6 сентября, за сутки от коронавируса скончались 20 человек.
Инфографика: yandex.ru/covid19/stat
Мотивация для вакцинации
К 1 сентября Челябинская область получила 79,8 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Власти решили мотивировать студентов на вакцинацию. Для этого мобильные бригады отправили в вузы. С собой на пары достаточно захватить паспорт, полис и СНИЛС.
График работы пунктов вакцинации такой:
ЮУрГУ
Ежедневно
на пр. Ленина, 81
9:00-16:00
на пр. Ленина, 82
8:00-18:00
ЮрГАУ
Среда, четверг
на пр. Ленина, 76
Понедельник, вторник, пятница
на ул. Энтузиастов, 15а
10:00-16:00
ЮУрГГПУ
Понедельник
на пр. Ленина, 69
Вторник, среда, четверг, пятница
на ул. Сони Кривой, 34
на ул. Бажова, 46А
10:00-16:00
ЮУГМУ
Понедельник, вторник, среда
на ул. Воровского, 64, главный корпус
8:30-10:00
Четверг, пятница
на ул. Воровского, 64, учебный корпус 2
13:00-16:00
УралГУФК
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница
на ул. Орджоникидзе, 1
10:00-16:00
ЧелГУ
Понедельник, вторник
на ул. Братьев Кашириных, 129
Среда
на ул. Молодогвардейцев, 70Б
Четверг
на ул. Молодогвардейцев, 57
Пятница
на пр. Победы, 162В
10:00-16:00
ЧГИК
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница
ул. Орджоникидзе, 36А
на 10:00-16:00
УРСЭИ
РАО
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница
на ул. Свободы, 155
10:00-16:00
РАНХиГС
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница
на ул. Комарова, 26
10:00-16:00
Финансовый университет при Правительстве РФ
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница
на ул. Работниц, 58
10:00-16:00
Российский государственный университет правосудия
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница
на ул. Энергетиков, 63А
10:00-16:00
МИДИС Институт дизайна и сервиса
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница
на ул. Ворошилова, 12
10:00-16:00
Южно-Уральский технологический университет
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница
на пр. Комсомольский, 113А
10:00-12:00
МГТУ им. Г.И. Носова
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница
Магнитогорск
13:00-15:00
Реабилитация после ковида
В Челябинской области восстановить здоровье после перенесенного коронавируса можно в нескольких санаториях. Но этой осень кабинеты физиолечения появятся при больницах и ФАПах. Об этом в эксклюзивном интервью радио «Комсомольская правда» рассказала учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020, жена губернатор Ирина Текслер. Она сообщила, что для постковидной реабилитации будет открыто 23 кабинета.
Ирина Текслер
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
День рождения в падемию
Несмотря на коронавирус, в Челябинске решили отметить 285-летие. Празднование растянется на несколько дней — будет концерты, спектакли, творческие встречи. Но о том, чтобы сходить на выступления звезд, придется забыть. От приглашения известных музыкантов и певцов власти отказались. К счастью, оставили салют.
Реконструкцию устроили в Никольской роще.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В прошедшие выходные уже открыли большой общественно-политический вернисаж и провели реконструкцию боев времен Великой Отечественной войны.
Программа празднования по ссылке.
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