«Снимай меня на Youtube»: свидетель рассказал челябинскому суду, что услышал от Алексеева, когда тот резал жену

Из-за ревности Алексеев зарезал жену на глазах у детей Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

В Челябинской областному суде рассмотрели дело Алексеева, который жестоко расправился со своей женой из-за ревности. Жестокое убийство происходило на трассе под Саткой на глазах у собственных детей. Сегодня, 8 сентября, в суд пригласили еще двух свидетелей, полицейского и очевидца, которые рассказали подробности увиденного.

Убийство произошло 29 июля прошлого года. Очевидцами стали множество людей, которые ехали по трассе. Они видели стоящую машину и мужчину, который размахивал ножом над лежащей в крови женщиной. В автомобиле в это время плакали две маленькие девочки.

— Снимай меня на Youtube, — сказал Алексеев, когда увидел на дороге очевидца, Константина Ходова, доставшего смартфон. Об этом рассказал Ходов на судебном процессе, который проводился по видеосвязи из саткинского суда.

Видеосвязь с саткинским судом Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

— Я ему говорил: Че ты делаешь? Че ты исполняешь? Он ответил, что якобы она его достала, изменив ему с кем-то. А вообще я бы не сказал, что с ним было что-то не в порядке. Состояние у него было нормальное, — продолжал рассказывать подробности Ходов.

На судебном заседании давал показания еще один свидетель, Станислав Сергеевич. Он из города Бакал, работает в полиции. Станислав был одним из первых стражей порядка, кто приехал на место преступления и поймал убийцу.

Свидетелем выступил полицейский, задержавший Алексеева Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

— Алексеев вообще никакого сопротивления не оказывал. Он просто поднял руки после того, как я приехал. По его словам, конфликт между супругами начался, когда она дала ему свой заблокированный телефон. Он вспылил. Как только я приехал, весь асфальт был в крови. Также я видел нож Алексеева — он, вероятно, охотничий.

Супруги вместе с маленькими детьми ехали в стоматологию в Саткинском районе. Пара поссорилась из-за подозрения Алексеева в измене жены. Он остановил машину, достал ножи и начал ее резать на глаза у своих детей. Женщине удалось выбежать, но супруг ее догнал с ножом в руках и добил. Вокруг собралось несколько очевидцев, которые сняли все на камеру смартфона и выложили в интернет. Убийство получило большой резонанс не только на Южном Урале.

Судебное заседание было отложено до 17 сентября. В суд пригласят мать и сестру Алексеева. Журналисты «Комсомолки» продолжат следить за развитием дела.

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