Ревнивец, зверски зарезавший жену на глазах у детей в Челябинской области, прервал молчание и рассказал о конфликтах с жертвой

Почти все время Алексеев сидел опустив глаза Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

В Челябинске продолжается рассмотрение дела Александра Алексеева, который год назад на глазах у детей зверски зарезал жену Оксану. Заседания в Облсуде были вчера и сегодня. Ранее мужчину признали психически больным, поэтому вместо тюрьмы он может отправиться в психушку. Однако адвокат потерпевшей стороны поставил диагноз под сомнение.

На первом заседании, которое состоялось неделю назад, мать погибшей рассказала, как складывались отношения пары. Алексеева трясло, он плакал и признал вину без объяснений. Мужчина был привязан к руке ЧОПовца эластичным бинтом.

На этот раз он тоже прибыл в сопровождении охранника — мужчины лет 60, но в зале суда его уже не привязывали.

На руке у подсудимого был эластичный бинт, но его уже не привязывали Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

На вчерашнем заседании выступил с заявлением адвокат потерпевшей стороны Александр Войцех. Неделю назад он не смог присутствовать, так как болел ковидом. Адвокат заявил о том, что, находясь в СИЗО, Алексеев продал за 1 млн рублей автомобиль Renault Duster, в котором и началась поножовщина. Ранее Александр Войцех подробно рассказал «Комсомолке», что его смущает в этой истории, и выдвинул свою версию.

Алексеев снова на протяжении всего судебного заседания закрывал лицо рукой. Но уже не трясся, передает из зала суда корреспондент КП-Челябинск.

Подсудимый прервал молчание и рассказал, какие события предшествовали поножовщине. Якобы он находил дома чужую отвертку. Жена сказала, что не знает, откуда она и спросила: «Думаешь, я тебя убить хочу?», на что он ответил, что за нее это может сделать кто-то другой. Кроме того, Александр заявил, что видел возле дома бывшего парня Оксаны.

Крыловы проезжали мимо и забрали дочерей Алексеевых Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

По видеосвязи из Саткинского суда была допрошена семья Крыловых. В тот роковой день Сергей и Татьяна проезжали мимо.

— Он неоднократно к ней подходил и бил, бил, бил. Я видел, как он бил ее ножом. Не могу сказать, что он был неадекватный или пьяный. Курил он очень много, — рассказал Сергей Крылов.

На вопрос очевидцев о том, что происходит, Алексеев ответил: «У нас тут семейные разборки». Очевидцы отмечают, что он продолжал наносить удары уже после того, как Оксана умерла.

Татьяна Крылова забрала одну из перепуганных девочек Алексеевых, а вторую Александр передал ей сам. К дочерям он агрессии не проявлял.

В суде были зачитаны страшные факты: на шее погибшей Оксаны Алексеевой были раны около 12 см. Все ее тело было изрезано. Первые удары он нанес охотничьим ножом, а добивал канцелярским.

Следующее заседание суда состоится в начале сентября. КП-Челябинск будет следить за развитием событий.

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