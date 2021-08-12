Трясло, плакал, вину признал без объяснений: начался суд над мужчиной, зверски зарезавшим жену на глазах у детей в Челябинской области

Александр Алексеев зарезал жену Оксану близ села Алексеевка под Саткой Фото: СОЦСЕТИ

В Челябинском областном суде начался суд по делу Александра Алексеева, зверски зарезавшего свою жену на трассе под Саткой на глазах у дочек. В ходе заседания подсудимый свою вину не отрицал, но и объяснять мотивы не стал. Прокурор изначально озвучил, что мужчина болен шизофренией. Сегодня, 12 августа, показания дали мать погибшей женщины и ее брат.

НЕ ПОДНИМАЕТ ГЛАЗ

В начале заседания Алексеев почти не поднимал головы. Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

Начала заседания подсудимый ждал в коридоре, как и журналисты. Как передает наш корреспондент, вместо наручников правую руку Алексеева привязали какой-то тряпкой или эластичным бинтом, второй конец которой держит охранник. Рядом — судя по всему медик. Ранее мужчину признали психически больным, при этом адвокат ставил диагноз под сомнение и вот почему.

Заседание проходило в Челябинской областном суде Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

В зале судебного заседания подсудимый почти не поднимает глаз от пола. Александра Алексеева не посадили в «клетку» — он сидит за столом напротив прокурора между медиком и охранником. Рядом — адвокат.

На суде потерпевшая - судя по всему мама погибшей женщины Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

Прокурор рассказал, что происходило в день происшествия. По его словам, ссора с супругой произошла из-за ревности. Уточняет, что у Алексеева была шизофрения — он захотел убить свою жену. Она пыталась убежать, но он догонял ее и наносил ножевые ранения. Когда Оксана упала, Алексеев перерезал ей горло канцелярским ножом.

Подсудимый явно нервничает. Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

Алексеев явно нервничает. Как передает наш корреспондент, его трясет.

— Происшествие произошло на фоне беспричинного галлюцинаторно-бредового синдрома, — говорит прокурор, добавляя, что с этим диагнозом Алексеев лечился в больнице. — Это сопровождается моральной холодностью, ранимостью, сниженной самооценкой, проблемами в интимной жизни, снижением толерантности, вспыльчивостью, доминированием.

Подсудимый свою вину признал, отказавшись от объяснений.

Свою вину Алексеев признал, отказавшись от объяснений. Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

МАМА ПОГИБШЕЙ ЖЕНЩИНЫ РАССКАЗАЛА ОБ ОТНОШЕНИЯХ ПАРЫ

Его погибшая супруга Оксаны, по словам ее матери, была творческой натурой. С отличием закончила школу, поступила в Уфу на дизайнера, училась заочно. Потом ушла в сферу театральных шоу для детей, делала кукол, шила их сама.

— С Александром познакомились в кафе. Он работал таксистом и забирал Оксану после посиделок с подругами, — рассказывает мама погибшей девушки. — У них был совместный бизнес — театральное цирковое шоу, с которым они ездили по клубам и деревням.

По словам мамы Оксаны, она никогда не слышала, что пара конфликтовала, Алексеев изначально не употреблял алкоголь. Женщина допустила, что ссоры, вероятно, начались, когда они стали жить отдельно. Ей сложно сдержать слезы.

Мама погибшей рассказывает, что агрессию Алексеев начал проявлять год назад. Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

— Алексеев начал ревновать жену к одному типу, с которым сам же сидел за одним столом, — рассказывает мама погибшей. — Изначально я не замечала ничего плохого. А вот за последний год в нем проснулась агрессия: придирался на пустом месте к жене.

По словам мамы Оксаны, 15 июля у пары уже была ссора — подсудимый это признал. Женщина также рассказала, что одна из дочерей видела, как отец взял нож и выбежал за ней.

— Девочки постоянно спрашивают, почему папа маму убил? — говорит женщина, добавляя, что первое время внучки вообще не могли спать: одна помнит все до деталей, даже то, как кровь матери попала на нее, другая — только половину трагедии.

— Я не верю в его диагноз. Считаю, что он Алексеев адекватный, — говорит мама убитой. — То, что он сейчас сидит и закрывает лицо, это специально.

Подсудимого увели из суда Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

На допрос вызвали брата погибшей.

Он рассказал, что про ревность ничего не знает. При нем, говорит, не было никаких проблем в их отношениях.

— Он парень нормальный, общительный, мы вместе строили дом. Ну да, бывало он мог вспылить, но с женой это связано не было, — заверяет мужчина.

Судебное заседание закончилось. Дело продолжат рассматривать на следующей неделе.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Шокирующее убийство произошло 29 июля на дороге в Саткинском районе. На глазах у дочерей Александр ударил Оксану ножом. Женщина выскочила на дорогу, чтобы позвать на помощь, но он догнал ее и добил на глазах у свидетелей. За кадром были слышны детские крики: «Папа! Папа!».

Задержанный нанес супруге более 10 ударов ножом. Фото: КП-Уфа

Во время избрания меры пресечения в суде он заявил, что был в состоянии аффекта, так как жена призналась ему в измене. Также он заверял, что любит супругу и раскаивается. Судя по фотографиям в соцсетях, погибшая была хороша собой. Однако, все оказалось не так просто. Бывшая жена Алексеева рассказала нашим коллегам КП-Уфа, что у Александра были приступы ревности, доходившие до рукоприкладства. Однажды он чуть не убил ее. Тогда женщина нашла в себе силы уйти, а вот Оксана до последнего пыталась сохранить семью. По словам экс-супруги несколько лет назад Александра уже хотели отправить в психушку, но он «отмазался».

Несколько месяцев Алексеев лежал в психушке для проведения экспертизы. Медики установили: он страдает психическим расстройством, «как в период совершения деяния, так и в настоящее время».

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