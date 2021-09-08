Застройщик, ответственный за аквапарк в Челябинске, закрылся спустя месяц после начала работ

Строительство аквапарка началось в июне. Фото: читательница КП-Челябинск

В соцсетях активно обсуждают строительство аквапарка на Северо-Западе Челябинска. За проект отвечает депутат Госдумы Олег Колесников. Однако саму стройку ведет индивидуальный предприниматель, который, как выяснилось, закрылся в июле этого года. На эту деталь обратил внимание юрист Олег Московский на своей странице в Facebook.

— Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения, то есть в паспорте объекта уже два месяца несуществующее ИП осуществляет деятельность, — отметил Олег Московский.

Индивидуальный предприниматель Софья Каримова — теща Колесникова.

Фото: Олег Московский / Facebook

При этом, по словам жителей, работа на стройплощадке движется. Возможно, история с ИП всего лишь формальность.

Действительно, согласно базе данных «Контур.Фокус», ИП Каримова Софья Усманова закрылся 5 июля 2021 года в связи с прекращением своей деятельности. Кроме того, 28 мая на него записали ООО «Акватория» с уставным капиталом в 66,2 млн рублей. Гендиректором и учредителем числится этот же ИП.

Источник: база данных «Контур.Фокус»

Источник: база данных «Контур.Фокус»

Работы по строительству аквапарка активно начались после послания губернатора к депутатам Законодательного собрания. Алексей Текслер прямо указал, что ждет открытия этого объекта. Политологи расценили слова главы региона как предупреждение Олегу Колесникову, чтобы инвестпроект не превратился в предвыборные обещания.

— Аквапарк. Я много раз слышал пожелания людей. Объект очень востребован. Я рассчитываю, что инвестор, который взял на себя обязательства перед жителями, их выполнит, — подчеркнул Текслер во время послания к депутатам ЗСО.

Строящийся аквапарк находится на улице Братьев Кашириных, 142. Согласно паспорту объекта, общая площадь комплекса составит 32 650 квадратных метров. Там будут располагаться семь горок, 10 бассейнов, термальный комплекс с саунами, фитнес-центр, гастро-пространства и СПА-зона. Также к аквапарку будет примыкать автомобильная парковка. Сроки строительства объекта: июнь 2021 г. — март 2024 г.

Аквапарк находится в 29 микрорайоне, скандалы вокруг которого ведутся уже ни один год, доходя до судов и уголовных дел. Как выяснил КП-Челябинск, в предыдущей планировке территории на месте этого объекта должна была быть школа на 1200 мест с бассейном и спорткомплексом, а также два детских сада. Будут ли они построены и что еще построят на Северо-Западе Челябинска рядом с аквапарком — читайте в нашем материале.

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